Anabel Pantoja estalla como nunca contra los que ponen en duda su papel como madre: sabemos a quién se dirige

El nombre de Anabel Pantoja ha vuelto a las tertulias corazoneras de los principales programas de televisión después de saberse que será madre por primera vez. Sin embargo, la sobrina de la tonadillera ha brotado como nunca por el tratamiento que se le está dando a la feliz noticia en "un programa de televisión".

Este martes, la que fuera colaboradora de Sálvame ha dejado por escrito su enfado al publicar un post en Instagram. "Hace una semana di la noticia más importante de mi vida. Tenía mucha ilusión a la vez que miedo", empieza diciendo Anabel en referencia a la exclusiva que dio a la revista Lecturas.

La buena nueva provocó una ola de cariño a Anabel y su familia. Sin embargo, no todas las reacciones fueron positivas. "Hubo personas que, sin conocerme, soltaron frases tan bonitas en medio de un programa de televisión como '¿creéis que Anabel Pantoja está preparada para ser madre?', '¿pensáis que durará con su pareja hasta el primer cumpleaños de su hijo?', '¿va a rentabilizar y explotar su embarazo y a su hijo?".

"La libertad de expresión es maravillosa y la aplaudo, pero dentro de un respeto y unos límites", continua la influencer para añadir lo siguiente en un tono muy crítico. "No sabéis hasta qué punto podéis tocar el alma y la cabeza con una sola frase dañina con segundas, solo por ganar un punto en el programa".

"He trabajado ahí, y sé cómo va todo [...] Sacar de donde no hay o intentar darle la vuelta a algo tan normal y bonito como un embarazo me parece asqueroso", dice. "Tengo 38 años y una vida muy estable y tranquila, creo que no tengo 18 y acabo de salir de un after", se defiende explicando que el dinero que ha cobrado por la exclusiva irá "destinado a mi familia y hogar, o sea, para vivir".

Y acaba: "A ver si podemos tener un poquito el alma y la boca limpia para decir cualquier estupidez y no causar daño a una persona que lo único que hizo fue quedarse embarazada con su pareja y contarlo".

Aunque no hace mención directa, esta carta respondería a las cuestiones planteadas por Miquel Valls a Gema López y Laura Fa la semana pasada en Espejo Público: "Vosotras que sois madres y que conocéis a Anabel, que habéis compartido experiencias dentro y fuera del trabajo, ¿creéis que está preparada para ser madre?".

Miquel Valls se hace eco del embarazo de Anabel Pantoja en 'Espejo Público'.

Minutos más tarde, el presentador del matinal de Antena 3 planteaba otra cuestión: "¿Creéis que la pareja va a llegar a celebrar el segundo cumpleaños juntos?". Una pregunta que rápidamente era afeada por Lorena Vázquez: "Traes el mal rollo a este plató".

La mesa acababa desvelando, a órdenes del director Alberto Díaz, una cifra orientativa de lo que podría haber cobrado Anabel Pantoja por la exclusiva: "50.000 euros".

Griso le defiende

Este lunes, Espejo Público rescataba la polémica pregunta de Miquel Valls. "¿Cuándo Tamara Falcó se quede embarazada preguntará si está preparada para ser madre?", dijo Gema López a lo que el periodista respondió: "Si lo considero o me lo indican o es un bien a favor del programa, sí". "Aquí hay un clasismo...", añadió López.

Fue entonces cuando Susanna Griso quiso "echar un cable" a su compañero al decir: "Me sorprendió tu pregunta, pero lo que me dicen es que ella se definía como una persona muy egoísta y poco preparada en el pasado para la maternidad".

La crítica de Kiko Hernández

Otra voz crítica contra el embarazo de Anabel Pantoja ha sido Kiko Hernández. El colaborador, que debutaba la semana pasada en Ni que fuéramos Shhh, apuntó con cierta ironía: "El bebé ya empieza a dar sus frutos con una exclusiva".

Fue entonces cuando Hernández quiso aclarar que no le perdona que en una entrevista que la propia Anabel ofreció tras el fin de Sálvame dijese que "Kiko Matamoros y yo habíamos sido las personas que más daño le habían hecho", explicando que tenían "muy buen rollo" pese a haberse dado caña muchas veces. "A veces te pasas", salió al paso Belén Esteban para defender a su amiga.