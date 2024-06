Alejandro Albalá desvela en ‘Socialité’ su nueva vida y dispara contra Sofía Suescun: “Como si no hubiera existido”

Durante algunos años, Alejandro Albalá fue un imprescindible del universo de Mediaset. El que fuese marido de Isa Pantoja fue un habitual de programas como el Deluxe, e incluso participó en realities como Supervivientes y GH DÚO. Allí estuvo acompañada de una novia muy célebre, Sofía Suescun, y de la que no guarda, precisamente, un gran recuerdo.

Poco después de su aventura en Honduras, Alejandro decidió retirarse de los medios de comunicación, y montó un estanco en el barrio de Carabanchel de Madrid. Pero ahora ha reaparecido, de forma suave, eso sí, para compartir algunos de sus recuerdos en Socialité Club, la versión diaria de Socialité que María Verdoy presenta en Divinity.

En este programa de corazón, Alejandro no ha tenido problemas en responder todo aquello que le preguntaban. Así, ha desvelado que no tiene ninguna relación en la actualidad con Isa Pantoja, pero que guarda un buen recuerdo de ella. “”Anabel era de la que mejor me caía, me alegro por su embarazo, pero no creo que haya sido buscado”, deslizaba sobre la colaboradora televisiva.

Alejandro Albalá se hizo conocido tras hacerse novio primero, y marido después, de Isa Pantoja. Los dos jóvenes comenzaron su idilio en 2014, se casaron en Cancún en régimen de gananciales en verano de 2016, anunciaron a inicios de 2017 su ruptura, y se divorciaron en 2018. Ahora, ha desvelado que durante esos años de romance hizo el amor muchas veces en la finca Cantora, y que solía referirse a Isa como “amor”.

Llegó a tener un gran interés en el universo rosa, y cuenta cómo era la vida en la famosa finca de Isabel Pantoja. “A momentos se llevaban bien, según el momento, lo que pasara en la tele. Cuando estábamos en Cantora estaba todo bien, pero podía haber tensiones y me gustaría volver de visita”, desvelaba.

Sin rencor

Mientras que a Isa Pantoja “no le guarda ningún rencor”, su opinión sobre Sofía Suescun es muy diferente. “A Sofía no, nada, es como si no hubiese existido en mi vida”, aseguraba. Tras Isa, Alejandro comenzaría una relación con Sofía, con la que protagonizó desnudos subidos de tono en las redes sociales, aunque entre ellos el amor se rompió, si bien de manera intermitente regresaban, anunciado la reconciliación en el programa de turno.

En MYHYV, espacio en el que también acabó como asesor del amor, llegó a pedirle allí matrimonio a Sofía. Tras romper, ambos concursarían en GH DÚO. “Es como raro, juro por Dios que no le guardo resquemor”, insistía en Socialité. “Es una persona a la que siento que casi no conozco”, añadió.

Ahora la vida profesional de Alejandro no está nada mal. Y es que en Socialité le preguntaron si gana más con el estanco que con las exclusivas que ofrecía antaño, y él ha señalado que las dos son muy buenas formas para ganarse la vida.