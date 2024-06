La inesperada confesión de Rosa Benito sobre su paso por 'Supervivientes': "Una de las cosas más bonitas que viví"

Con Marieta convertida en la primera finalista de Supervivientes y con la mirada puesta en el martes 18 de junio, fecha en la que finalizará edición 2024 del reality y se sabrá quién se llevará los 200.000 euros del premio, aunque antes habrá que resolver cuál de los nominados (Gorka Ibarguren, Pedro García Aguado o Rubén Torres) se quedará a las puertas de la final.

Un momento clave que ha sido analizado en De viernes, en su habitual sección dedicada al reality. Rosa Benito volvió a estar presente en esta parte del magacín nocturno. La ex de Amador Mohedano hizo historia al ser la ganadora de mayor edad en la historia del concurso, una hazaña que justo busca Pedro García Aguado (dado que el exwaterpolista olímpico tiene la misma edad que tenía la madre de Chayo Mohedano).

La televisiva revelaba una confesión sobre su paso por el reality de supervivencia. Todo surgió después de que la madre de Marieta explicase la experiencia de su hija en el programa y cómo se había enfrentado al mar y lo que le había permitido descubrir. En medio de lo que comentaba la progenitora de la exparticipante de La isla de las tentaciones, Rosa Benito le interrumpía para comentar justo algo que nunca había dicho durante su paso por el reality.

[El desgarrador testimonio de Pedro García Aguado al hablar sobre su adicción a las drogas: “Acabé en la mala vida”]

Al igual que a Marieta, Rosa Benito también descubrió en el concurso el poder del mar y cómo debía verlo como un aliado para poder sobrevivir. “Eso me pasó a mí cuando lo descubrí [el mar]. A mí me daba mucho miedo porque yo no sé nadar. Cuando yo dije 'no me puedo ir de aquí sabiendo lo que todo el mundo dice sobre los corales', me atreví y fue una de las cosas más bonitas que hice durante mi paso por el concurso”, expresaba.

La televisiva no pudo evitar emocionarse al recordar sus días en Honduras. Precisamente, su presencia en Telecinco está siendo muy celebrada, dado su regreso de la mano de De viernes provocó uno de los momentazos que se ha vivido en el programa producido por Mandarina. Además, recientemente, la televisiva se reencontró con Jorge Javier Vázquez en ese mismo plató. A pesar de que, inicialmente, no quería saludarlo, terminaron dándose un sentido abrazo de reconciliación.

'De viernes'.

Será este martes 18 de junio cuando se conozca al ganador de la edición de 2024. Marieta se convirtió en la primera finalista al ser líder, lo que le dio la inmunidad y envió directamente a nominaciones a Rubén Torres. Los otros candidatos a quedarse a las puertas de la victoria son Pedro García Aguado y Gorka Ibarguren. Esto dejaba a Arkano como el segundo finalista de esta edición.