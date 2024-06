El 'tirito' de Carlos Sobera a Ángel Cristo por su último desaire con 'Supervivientes': "Permíteme que lo dude"

Era uno de los temas principales en escaleta. Tras su enorme bronca en Honduras, Ángel Cristo y Aurah Ruiz se reencontraron en el plató de Supervivientes este martes, 11 de junio. Eso sí, el momento acabó siendo algo descafeinado, al menos, por una de las partes.

Lo cierto es que Ruiz venía dispuesta a conversar y, sobre todo todo, pedir disculpas a Cristo por hablar de su hija en la isla. "Me arrepiento muchísimo. Estuve dándole vueltas y comentándolo con los compañeros. Te pido perdón", reconoció la modelo, ante un Ángel que le giraba la cara.

"Me gustaría que me miraras, la verdad. Por esa parte, me equivoqué muchísmo. Ya no es por ti, si se lo hubiese dicho a otra persona, también me habría equivocado mucho. Te pido perdón a la cara, Ángel. Tenía ganas de quitarme esa espinita", asumió la canaria.

Aurah recordó que, durante un tiempo, Ángel y ella llegaron a ser amigos: "Yo me creí esa amistad. En ese puente de las emociones, pensé que recapacitaría. Pensé que hasta me iba a abrazar con él, pero cuando vi su actitud... Me intentaste ridiculizar".

El hermano de Sofía Cristo continuaba en las mismas, sin reaccionar lo más mínimo a lo que decía su compañera de aventura. Simplemente, se limitó a decir lo siguiente: "Yo necesito tiempo para ordenar mis ideas. Es su noche y debería seguir siendo así". En este punto, Carlos Sobera se vio obligado a intervenir.

Ángel Cristo y Aurah Ruiz, en 'Supervivientes' Mediaset España

"¿Cuándo saliste de la isla? ¿Hace tres semanas? ¿No te ha dado tiempo?", preguntó el presentador de Tierra de nadie, añadiendo: "Te está pidiendo disculpas, se está abriendo en canal. La tienes delante". Mientras, la mujer de Jesé Rodríguez iba asumiendo que, esa noche, no se produciría el careo.

Sobera ya no pudo más y optó por hablar claro: "Me vais a perdonar los dos, pero es un momento extraordinario. Un día podéis quedar en una cafetería y hablar, y estará muy bien. Pero también está bien que lo hagáis en el programa en el que habéis estado tantos días".

Sobera alude a '¡De viernes!'

"El público está esperando que os contéis cosas. Es el público el que ha seguido vuestro encuentro y vuestro desencuentro", aseguraba Carlos, si bien Ángel no daba su brazo a torcer: "Lo entiendo, pero creo que todavía no estoy preparado para hablar de esto. Quiero pensarlo fríamente, de una manera correcta".

Entonces, Alexia Rivas fue más clara que el comunicador vasco: "¡Los viernes bien que rajas!". "Deberías aprovechar la oportunidad que el señor nos ha dado para charlar aquí... Supongo que en otro programa y en otro lugar, tendrás la oportunidad de explayarte. No lo quieres hacer, no pasa nada. Permíteme que dude que no estés preparado", sentenció Sobera.