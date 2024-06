Kevin Spacey se derrumba como nunca en televisión al confesar su momento más difícil: "Debo muchos millones"

Impresiona. Kevin Spacey se derrumbó por completo durante una entrevista que concedió al periodista británico Piers Morgan en su programa de la CNN, Piers Morgan Uncesored, al confesar el dramático momento que está atravesando. El protagonista de House of Cards confesó que está a punto de perder su casa por "los millones" de dólares que debe tras sus últimos escándalos.

Visiblemente afectado, Spacey contó que su vivienda de Baltimore está en peligro por la deuda acumulada por hacer frente al coste de sus procesos legales. "No tengo nada que ocultar y quiero vivir una vida más abierta que la que viví", dijo el actor, reconociendo que quiere empezar de cero tras ser absuelto de las acusaciones por delito sexual.

Kevin Spacey habló que esta propiedad, a la que considera su casa desde que empezó a grabar House Of Cards en 2012, se encuentra embargada y será subastada. Pero no va a rendirse. "No estoy muy seguro de dónde voy a vivir ahora", dijo. El intérprete también confesó que debe dinero con los productores de la serie por incumplimiento de sus acuerdos de actuación y producción.

El actor no tuvo ningún problema en volver a defenderse de sus comportamientos sexuales no deseados como hiciera en los tribunales. "He pasado muchos años sin querer hablar de mí y evitando preguntas sobre mi vida personal y mi sexualidad", aseguró Spacey, que reveló su homosexualidad tras la acusación del actor Anthony Rapp.

Hay que recordar que este año se estrenó el documental Spacey Unmasked, en el que se recogen testimonios contra el actor.

"Han sido un par de semanas muy interesantes e importantes, en las que he tenido la oportunidad de empezar a poder hablar sobre cosas que nunca había hablado y asumir la responsabilidad por aquellos lugares en los que me he portado mal y, con suerte, exponer algunos hechos que tal vez una gran mayoría del público no conozca", aseguró.

Al ser repreguntado por Morgan para que explicase su frase "portarse mal", Spacey respondió lo siguiente: "Superando los límites. Ser demasiado manitas. Tocar a alguien sexualmente de una manera que yo no sabía en ese momento que no quería".

El actor, después, se irritó cuando el presentador habló de "manoseo". "Estoy de acuerdo en que manosear es una palabra muy extraña. Yo he acariciado a la gente, he sido gentil con ella. Así soy yo. Estás insinuándote a a alguien. No quieres ser agresivo. Quieres ser gentil. Quieres ver si van a responder positivamente. Por eso creo que la palabra en sí no es una palabra que asocio con mi experiencia", se explicó Spacey.