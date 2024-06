La hija de José Luis Losa le rinde un desgarrador homenaje: "Daría todo por darte un beso"

Uno de los ganadores más queridos de Supervivientes fue José Luis Losa. Finalista de la cuarta edición de MasterChef, logró cautivar al público en el reality de supervivencia en 2017, convirtiéndose en esos ganadores que son ejemplo de superación. Sin embargo, el albaceteño murió el 7 de mayo de 2022, apenas tres meses después del repentino fallecimiento de su esposa, Inma Simarro, por culpa de un infarto.

Precisamente, este pasado 21 de junio hubiera cumplido 50 años. De ahí, que su hija Inma le haya querido rendir tributo en redes sociales. La joven ha compartido un desgarrador mensaje en el que lo recuerda, en una foto en la que confiesa que “daría todo por” darle “un beso, un achuchón” y decirle que era “el mejor”.

“Tus 50 papá… se hace ese nudo en la garganta que no te deja ni tragar saliva sólo de pensarlo… el no tenerte, el no seguir compartiendo y creando cosas juntos, nunca quiero olvidar tu voz ni tu risa y tengo claro que nunca lo haré. El ‘chica me voy, te vienes’ la respuesta siempre era ‘sí’ sin saber que íbamos ni hacer”, escribe en su cuenta de Instagram, acompañándolo con fotos de ella con su progenitor.

“O el escucharte que te ibas y decir ‘me voy contigo desde cualquier parte de la casa’. ¡Joder! ¡Qué impotencia el no escucharte, sentirte! Pero, sé que siempre seré la niña de tus ojos como siempre me decías. ¡Cuánto te quiero papá y cuánto te echo de menos!”, finalizaba.

Unas palabras que han tenido palabras de apoyo y cariño de los seguidores de la joven en la red social. Precisamente, el pasado diciembre, la esposa de Losa hubiera cumplido también 50 años. En ese momento, la joven también dedicó un sentido tributo a su madre fallecida. “Tengo esa sonrisa grabada en mi cabeza. Su risa. Sus carcajadas. Sus besos sonados sin fin. Sus abrazos fuertes en los que siempre quería quedarme a vivir. Sus ‘te quiero’. Su mirada, el brillo de sus ojos. Y hasta su olor”, compartía públicamente.

“Tengo grabado todo de ella. Y lo necesito. Hoy y todos los días. Cuánto te echo de menos, mamá. Y cuánto duele. Y aquí sin ti, todo está roto", escribía la hija de ambos. Y añadía lo siguiente: "Hoy deberíamos de estar soplándote 50 velitas y no estás. Es tan difícil y tan oscuro todo que ese nudo en la garganta nunca se deshace. Cuídame mucho desde donde estés, lo necesito”, finalizaba.