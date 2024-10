Bárbara Rey empuja violentamente a un reportero de 'TardeAR' y le dedica una mirada amenazante

Día convulso el que ha vivido TardeAR este jueves 10 de octubre. El magacín presentado por Ana Rosa Quintana ha mostrado imágenes de cómo Bárbara Rey ha tenido una actitud violenta con uno de sus reporteros, Álex Álvarez, a quien llegó a empujar en la calle y a dedicarle una mirada amenazadora. Tanto la presentadora como el resto de colaboradores afearon la actitud de la de Totana.

El tema se abordó brevemente antes de profundizar en ello en la sección SalseAR. La periodista mostraba cómo la vedette había compartido un vídeo en redes sociales para tranquilizar a sus seguidores después de que protagonizase un altercado con la Policía Nacional en el que estaba muy nerviosa. “Os diré que, poco a poco, voy saliendo adelante. Soy una persona creyente y Dios me ayuda mucho. Estoy convencida, cosa que sé que no va a hacer con gente muy malvada que está por ahí suelta”, expresaba la artista.

Después de mostrar dicho mensaje, Quintana compartía esas imágenes en las que la actitud de la cantante era muy distinta. El reportero le preguntaba por la calle de Marbella cómo estaba. “Estoy fenomenal”, le respondía la vedette a Álvarez. Bárbara Rey se despedía dando un ligero manotazo al micrófono del redactor, mostrando así ya disposición hostil. El reportero le preguntaba por el presunto viaje que realizó el exmonarca a Cantora cuando supo del idilio de Paquirri con la de Totana.

La vedette no sólo no respondió a la pregunta, sino que empujó violentamente al reportero, escuchándose incluso el golpe que le dio para apartarlo. “Bárbara, por favor, no me empujes”, le espetó Álvarez. Esta se detuvo y le dedicó una mirada asesina. “Está un poquito Pantoja”, dijo Mario Vaquerizo. “Es vergonzoso”, exclamó Bea Archidona.

“Álex le ha acercado respetuosamente el micro, no ha establecido contacto físico con ella. Pero ella sí lo ha hecho. El comportamiento de Bárbara me parece vergonzoso”, añadió la presentadora de De viernes. Más tarde, se abordó el tema en la sección SalseAR. Álvarez explicó el empujón, además de mostrar un vídeo con el que la vedette buscaba justificarse.

Álex Álvarez y Bárbara Rey en 'TardeAR'.

“Le estábamos preguntando sobre el altercado que vivió con la Policía, sobre los audios del rey emérito. Pero, atención, cuando le preguntamos por esa visita del Rey a Cantora en helicóptero es cuando Bárbara Rey reacciona de esa forma. Nos lanza una mirada que casi nos convierte en piedra”, explicaba el reportero. El equipo mostró el vídeo completo del enfrentamiento de la vedette con el redactor.

“Esa mirada no la hemos entendido los compañeros, porque le estábamos preguntando por la información que ha salido y que ella conoce. No entendemos su actitud”, comentaba el redactor. “Quizás fue cuando le pediste que no te empujara”, teorizó Antonio Montero. “Fue un momento tenso”, agregó Álvarez.

Bárbara Rey en un vídeo de Instagram.

El programa mostró el vídeo, en una historia de Instagram que lanzó después la vedette tras su incidente con el reportero de TardeAR. “Aquí estoy otra vez. Diréis que hoy me ha dado por hacer vídeos. El hecho de que pase una cosa u otra no tiene por qué cambiar mi ritmo de vida. Tenéis que comprender se me acusa de que he tratado mal a alguien. Nunca lo he hecho. Pero, claro, si yo tengo hora con el médico y pierdo esa hora porque se me interpone gente y me obstaculizan el paso, es normal que me moleste. Aparte de eso, tengo que aguantar que se me echen de encima, se hayan duchado o no, no se puede consentir. Eso es acoso y no tengo por qué aguantarlo”, terminaba.

Ana Rosa Quintana le preguntó a su reportero, de manera irónica, si se había duchado. “Tras ver el vídeo, me han dicho que huelo a rosas. A ver, ella dice que nosotros nos echamos encima. Estábamos sólo el equipo de TardeAR y otro de agencias. Ella podía pasar perfectamente y haber seguido caminando. Decidió retirarme. Pero, vamos, que me ducho todos los días”, concluyó el reportero.