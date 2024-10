Gloria Gaynor revela en 'El Hormiguero' cómo su emblemático 'I Will Survive' salvó la vida de una seguidora

El Hormiguero ha recibido a uno de los grandes iconos de la música disco: Gloria Gaynor. La legendaria cantante de Nueva Jersey ha acudido al programa de Pablo Motos para presentar su concierto en el WiZink Center este 12 de octubre, dentro del marco Nevar Can Say Goodbye. Uno de los temas más emblemáticos de su carrera es I Will Survive, todo un himno de resiliencia y resistencia.

De hecho, la artista confesó a Motos cómo I Will Survive ha sido mucho más que una canción y cómo este himno que ha llegado hasta a salvar vidas. Así lo narró la propia Gaynor. La artista compartió cómo conoció una situación en Italia. “Había vuelto a grabar I Will Survive. Había decidido dedicar mi vida a Jesús, al Señor. Entonces, quise cambiar la letra”, comentaba la cantante de I Am What I Am.

“Inicialmente decía: ‘toda mi fuerza necesaria para no venirme abajo’. Lo cambié por ‘sólo el Señor puede darme la fuerza necesaria para no venirme abajo’. Y entonces decía: ‘y ahora me ves que soy otra persona’ por ‘gracias a él, soy otra persona’. Canté esta primera versión en Italia. Tras el concierto, se me acercaron muchos fans a saludarme y decirme que les había gustado”, proseguía.

“Vino también una joven asiática y me dijo: ‘me has salvado la vida’. Yo respondí: ‘¡qué amable!’ Pero ella me volvió a decir: ‘No, en serio. Yo llevo viviendo en Italia un año y ha sido muy duro. He tenido una situación muy complicada. Es más, pensaba volver a casa y suicidarme. Pero, ahora, que te he oído cantar esa canción, sé de dónde voy a encontrar las fuerzas y no voy a matarme’”, concluía.

Un relato que arrancó un aplauso unánime del público y que mostró a una Gloria Gaynor completamente emocionada y a punto de llorar. Motos quiso saber cómo se gestó I Will Survive, publicado en 1978. “No sé exactamente a lo que se refería el autor [Freddie Perren y Dino Fekaris]. Lo que sé es que la discográfica me preguntó si quería cantar otra canción. Me lo propuso el presidente de la compañía, que ya había tenido un éxito similar con otro tema en Inglaterra”, narraba.

Pablo Motos y Gloria Gaynor en 'El Hormiguero'.

“Quería replicar lo mismo en Estados Unidos conmigo. Yo fui a Los Ángeles para grabar. Inicialmente, no me gustaba. Fui a grabarla, pensando en continuar mi carrera. Cuando llegué, no sé si el público lo recordará, pero los discos tenían dos lados: cara A y cara B”, continuaba. “Esa canción estaba para la cara A. Pregunté qué iba a haber en la otra cara. Nadie sabía y me preguntaron qué canción me gustaba. Yo decía que un tema que tocase el corazón y tuviese buenas palabras”, continuaba.

“Me dijeron que esperase un momento. Fue con su colega para hablar y volvió. Me propusieron cantar un tema que habían compuesto dos años antes y que sentían que dicha canción me estaba esperando. Era I Will Survive”, terminaba, arrancando otro aplauso del público.

Motos recordó cómo la propia Gaynor es un ejemplo de mujer empoderada y resiliente. La artista sufrió abusos sexuales en su infancia y fue explotada después por su marido. La cantante recordó cómo creer en Dios le ayudó en momentos tan complicados. “Gracias a la fe, gracias a Jesús. Un día sentí su llamada y nunca más volví a sentirme sola. Sé que está conmigo siempre, que mi vida está en sus manos”, expresaba.