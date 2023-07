Gloria Gaynor a magasIN: “Mi peor momento fue justo antes de grabar 'I will survive'”

Son las once de la mañana en Long Island. Stephanie, la manager de Gloria Gaynor, descuelga y pide esperar un poco. Durante los segundos antes de que comience la entrevista con magasIN, viene a cuento un ensayo de Andrea Köhler (El tiempo regalado), que afirma que la verdadera biografía está en el tránsito entre los momentos excepcionales, en todos los momentos en los que realmente no sucede nada.

No sucede nada, pero se escucha el sonido de pasos y un roce suave. Suena música de fondo, pero se siente muy lejana. En un instante, se incorpora a la llamada Gloria, con su voz. “Gloria está al teléfono”, dice de repente su manager. “Hello”, responde amablemente Gloria, con su voz. “Gracias por su tiempo”. “Es un placer”, responde Gaynor con un sonido grave.

El descubrimiento

“Tenía trece años y estaba cantando en un pasillo de entrada a una zona de casas”, relata a magasIN Gloria Gaynor, describiendo el momento en el que se dio cuenta de que quería dedicarse a la música. Gaynor describe Newark en 1956, la ciudad de los ladrillos, asaltada por muchos conflictos sociales, en la costa este de Estados Unidos.

“Había alguien que estaba tocando afuera y me puse a cantar. Y de repente, no sabía por qué, los vecinos empezaron a venir, a bajar de sus casas. Entonces yo paré”.

“Una de mis vecinas se me acercó y me preguntó directamente, ¿eras tú? ¿Eras tú quien cantaba?”. Gaynor, que aún no sabía que era una diva soul, ni se imaginaba que cantaría “I will survive” o “Never can Say Goodbye” para millones de personas, se ríe mientras recuerda ese momento.

Puso cara de circunstancias, temiendo una reprimenda por armar ruido, y contestó. “Le confesé atemorizada que ‘sí’ y ella me respondió, exclamando ‘Oh, Dios mío, si pensé que era una radio’”.

Y fue como una premonición, porque efectivamente la escucharían en la radio poco tiempo después.

Cierto [ríe con energía].

¿Diría que fue importante para usted su lugar de nacimiento?

Mi vida hubiera sido completamente diferente si hubiera nacido en otro barrio. Una cosa que me puso muy triste fue, de hecho, mudarme de barrio. Cuando era una niña, en verano, todo el mundo tocaba allí instrumentos musicales en la calle y, si alguien venía con una guitarra, otra persona aparecía con unos tambores, y alguien se unía en seguida cantando.

Gloria Gaynor (nacida Fowler en Nueva Jersey en 1943, de donde también era oriunda Whitney Houston) describe entonces su primer momento de éxito. “Recuerdo perfectamente cuando comencé a sonar.

La primera vez que me escuché a mí misma en público estábamos en una tienda. Nadie se imaginaba, claro, que era yo la mujer a la que se escuchaba cantando por la radio, y yo quería gritarle a todo el mundo en aquella tienda, ¡Soy yo! ¡Soy la que canta en la radio!, pero solo se lo dije a mi madre”.

Comenzaba una carrera increíble que la llevaría al éxito mundial. Había nacido en una familia con pocos recursos económicos y tenía cinco hermanos y una hermana.

Describe cómo su padre (Daniel Fowles) trabajaba de sol a sol, tocaba el ukelele, la guitarra y tuvo un grupo musical, y cómo su abuela participó en su crianza: siempre deseó cantar, pero lo llevó durante tiempo en secreto y fue su madre, Queenie Mae Proctor, la que realmente la empoderó para hacerlo, probar en un pequeño club nocturno de Newark, entrar en el grupo Soul Satisfiers y terminar fichando por Columbia Records en 1971.

Aunque su primer single, “Honey Bee” fue un fracaso, al cambiar a MGM records en 1973 consiguió su primer bombazo, utilizando una estrategia inusual para la época, unir esa canción con otras dos, creando un maratón de música de 19 minutos seguidos, con “Never Can Say Goodbye” y "Reach Out, I'll Be There".

Luego vendrían éxitos como "Let Me Know (I Have a Right)" (1979), “I Will Survive" (1978) y “I Am What I Am" (1983). Más tarde, la carrera de Gaynor se revitalizaría a partir de los años noventa con el renacimiento de la música disco y se convertiría, con sus 24 discos, en una de las voces imprescindibles de un movimiento musical mundial.

El poder de la música

¿Escucha usted música ahora cada día?

Sí, todos los días.

¿Podríamos decir que ha escuchado música todos los días de su vida?

Sí. Cada día de mi vida. De hecho, no puedo olvidar algún momento específico en el que no se ponía música en casa de mi madre, por alguna razón, por algo importante.

¿Cómo era su madre?

Amable, pensativa, generosa… ¡La madre del barrio entero!

¿Cómo explica usted el poder de la música?

La música puede hacer muchas cosas. Puede animarte, levantarte, empoderarte. Puede inspirarte, para crear más música o para hacer cualquier cosa.

Comparándola con otras formas de expresión artística, ¿qué encuentra de diferente?

Yo lo que pienso es que la música es más vertical. Es algo que aman las personas de cualquier nacionalidad, color, grupo de edad, es algo que todo el mundo reconoce como propio.

Sus canciones siguen sonando en muchas discotecas, pero ¿qué tiene el directo que no tenga la grabación?

Lo que tiene el directo es la creatividad espontánea, y la posibilidad de inspirarse en vivo uno a otro, músicos y voces.

Gloria Gaynor

¿Cómo se siente cuando canta?

Cuando canto, me siento extraordinariamente bien, bendecida por poder compartir mi talento, que ha sido un regalo, con el mundo. Y creo que me hace sentir más bendecida que otras personas se sientan bien cuando me escuchan.

Empoderamiento femenino

En su carrera, ¿hubo otras mujeres que la inspiraron?

Oh, sí. Ella Fitzgerald desde principio, más tarde Aretha Franklin y Gladys Knight. Muchas otras, claro.

Si sólo pudiera quedarse con una frase motivacional de las que menciona en su web, ¿cuál sería?

La cosa más importante que puedes hacer en la vida es encontrar la verdad y rendirte a ella.

¿Es un tema clave, la verdad?

La verdad es la verdad, no es lo que te encaje más, es lo que es. Hay personas que se enganchan en lo que es mi verdad, o tu verdad y en ideología, pero yo creo que a la verdad se llega recordando que, en realidad, todos tememos lo mismo, todos tenemos miedo a lo mismo.

¿Este es un mensaje que se puede extraer de sus canciones?

Eso creo yo [tono irónico].

¿Cuál diría que fue el peor momento de su carrera?

Hubo muchos malos momentos en mi larga carrera, pero destacaría justo antes de grabar I will survive. En ese momento, de algún modo, mi carrera estaba terminada.

I Will Survive, Himno

En 1978, Gloria Gaynor grabó su canción más famosa, cuando aún estaba convaleciente tras una operación de columna, después de un aparatoso accidente sobre un escenario, y su compañía pensaba realmente que su proyecto musical ya no tenía muchas posibilidades de sobrevivir.

“I Will Survive” fue realmente innovadora porque está escrita desde el punto de vista de una mujer que acaba de ser abandonada, pero que dice a su ex amante que va a estar bien, ¿pensó usted alguna vez que se convertiría en un himno?

Sí. Supe que iba a ser algo grande en cuanto escuché la música con el productor… iba a estar en una cara B, y cuando la escuché dije ‘¡esto va a ser una hit-song!’, ¡todo el mundo se va a sentir relacionado con esta música y esa letra!

Y ahora es una inspiración activista.

Exactamente.

¿Y eso como la hace sentir?

Especial, me hace sentir bendecida.

¿Por qué razón desarrolló su activismo social tan temprano?

Yo he sido un ser humano de familia. Y siempre he creído en la idea de que tenemos que cuidarnos unos a otros en la vida.

Fue una pionera también de la ecología…

Sí, lo fui.

Se refirió a los árboles como sus ‘amigos’

Los árboles limpian el aire. ¡No podemos cantar, pero más que eso, no podemos respirar sin aire limpio! ¿Cómo pueden darte igual los árboles de tu planeta?

Música actual

¿Escucha música actual?

Sí. Me gusta Kylie Minogue, Sia, John Legend, etc.

De sus muchas colaboraciones, ¿cuál destacaría?

Destacaría las que hice con un español, Miguel Bosé, me gustó mucho hacerla.

¿Cuál es el premio que más ilusión le hizo recibir?

Quizás el premio que me dieron por mi álbum de góspel, Testimony, era algo que quería hacer durante años. Y me costó, pero finalmente fui capaz de grabarlo y ganar un Grammy en 2020 fue muy satisfactorio. Soy cristiana y creo que la música es muy importante para Dios y también por eso es importante para los humanos.

¿Le gusta la palabra 'diva'?

Depende de cómo la definas. Si es para referirse a una gran artista musical, eso me gusta. Si es para describir a una persona que cree es mejor que los demás o que mira por encima del hombro a ciertas personas, es otra cosa. Esa connotación negativa, por supuesto, no me gusta.

Cuenta a magasIN que ha estado en España muchas veces y que el próximo 15 de agosto volverá para actuar en Málaga. Mantiene una forma física excelente y, al terminar esta entrevista, se despide explicando que está grabando un documental de su vida “y sobre lo difícil que fue grabar y sacar adelante mis discos”, y promete venir a promocionarlo a España.

“Me gusta cocinar”, termina, riendo. No tiene hijos, pero cuenta con una gran familia extendida. “Cocino de todo, y traigo a mucha gente a casa, me gusta hacer cenas grandes en casa con familia y amigos, estar todos juntos”. En estas ‘dinner parties’ su plato estrella, explica con mucha gracia, es “un tipo de pollo especiado que hemos llamado ‘Chicken alla Gaynor’ [ríe]”.

