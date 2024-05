La empresaria Fiona Ferrer: “En la vida puedes llegar a conseguir lo que quieras sin necesidad de pisar a nadie”

"La parisina tiene la arrogancia de pensar que nunca irá anticuada. Y en cuanto a la moda, la ignora, aun cuando siempre lleve un detalle que demuestre que domina las tendencias. En eso radica su encanto", así arranca Cruz Sánchez de Lara un nuevo capítulo del pódcast.

Y añade: "Estoy convencida, mi querida Charo, de que, como parisina de adopción que eres, has leído el libro en el que está esta frase, que es de uno de los iconos de estilo de Francia, Inés de la Fressange, que precisamente se titula La parisina".

"Pues sí, la he leído y, lo que es mejor, conozco la mayoría de los lugares de los que habla. Además, es que es una auténtica guía de estilo. Y te voy a decir más, es que nuestra invitada de hoy no es francesa, pero podría ser parisina perfectamente", contesta Charo Izquierdo.

"Fiona Ferrer Leoni se describe a sí misma como escritora, periodista, estilista, diseñadora, siempre ligada al mundo de la moda. Tenemos la suerte de que hoy nos acompañe en Arréglate que nos vamos, y todos los días en la vida porque es una gran amiga", apostilla Cruz.

"¿Tú te has leído La parisina?", le pregunta Charo Izquierdo a la invitada.

"Sí, por supuesto. Inés de la Fressange es uno de mis referentes. Y como bien decías, yo también podría ser parisina porque viví en París un año cuando trabajaba con Claude Montana. Me fui a estudiar allí. Y de ahí salió el primer libro, Waku girls, de todas las anécdotas que viví", asegura Fiona Ferrer.

"Fiona, tu vida está ligada desde que eras pequeña al mundo de la moda. Tu madre fue una referente de la moda Adlib. Era un ser de luz excepcional, divertidísima, con ese acento tan gracioso que tenía y todavía emociona recordarla", recuerda Cruz.

Y continúa: "Y es verdad, que además de estudiar Periodismo y Relaciones internacionales, has escrito, además de Waku girls, que fue un libro que tuvo un éxito tremendo, otros dos libros: Cuando el tiempo hace tictac y La estilista, que hemos leído todas y hemos estado ahí con los tips de la estilista a tope".

"Pero, ¿quién es Fiona Ferrer?", pregunta Cruz.

"Sobre todo, me siento una emprendedora, una luchadora y una vividora. Como tú bien sabes, he pasado por muchas cosas y estoy segura de que voy a seguir pasando por muchas más. He vivido en muchos sitios, he nacido en Barcelona, he vivido en Ibiza, en Palma de Mallorca, en París, en Nueva York, en Miami", responde.

Y añade: "Mi madre era italiana, mi padre catalán. Vengo de familia de moda. Puedo decir que he nacido entre retales porque mi padre fue el primer presidente de la Pasarela Gaudí, fue quien descubrió a Claude Montana, y gracias a él, pues he crecido en este mundo".

Moda Adlib

"Luego mi madre fue una gran modelo, una top model internacional italiana. Fue una de las fundadoras, junto con la princesa Smilja y con muchos más referentes que están en Ibiza, de la moda Adlib, con lo cual respeto muchísimo este mundo. Para mí, la moda no es un traje, es una industria que mueve billones, es una industria que tiene mucho que decir y que emite muchos mensajes", explica Fiona Ferrer.

Y continúa: "Pero a mí no me dejaron estudiar moda, me obligaron a estudiar otra carrera. Empecé con Periodismo, me fui al Nueva York College. Luego lo cambié por Comunicación Empresarial y Relaciones Internacionales. Hice dos carreras. También me moví en el mundo del arte".

Una 'todera'

Fiona Ferrer recuerda su trayectoria en el sector del Arte. "Mi primer trabajo en este mundo fue en Sotheby's, en la casa de subastas en Miami, llevando toda la parte de arte latinoamericano. Tuve la suerte de estar en la famosa subasta del cuadro de Frida Kahlo en Nueva York y, al final, fusioné arte, moda, mi pasión por escribir y mi pasión por emprender. ¿Y cómo me defino? Como una todera, una chica para todo".

"Has hablado de Barcelona, de Mallorca, de París, por supuesto, de Madrid, pero no has hablado de Colombia y eres un poco colombiana", asegura Charo Izquierdo.

"Sí, tengo mucho de Colombia. Viví en Miami diez años. Mis grandes amigos son casi todos latinoamericanos y tengo una vinculación con Colombia muy especial. Fui durante dos años asesora de la Cámara de Comercio de Bogotá y creé un proyecto muy interesante entre una gran empresa española y Colombia", explica a la audiencia.

Y continúa: "Charo vino conmigo, me acompañó a la pasarela en la Bogotá Fashion Week. Allí lancé mi primera colección de moda. Me encanta viajar, me encanta descubrir y me encanta no encasillarme en nada".

Guardar secretos

"Fiona es la mujer que mejor guarda secretos de todo el mundo. Sabe todo lo que le ha pasado a un montón de gente y se lo han preguntado con una alcachofa delante y ella siempre ha dicho: '¡Yo no tengo ni idea!'. Creo que todos los amigos de Fiona valoramos su discreción, y de eso tienes que estar súper orgullosa", afirma Cruz.

"Pues sí, lo estoy, porque me he encontrado ante situaciones muy complicadas y siempre he mantenido esa discreción y ha habido gente que a lo mejor no la ha sabido ver. No sabes lo difícil que es estar delante de unos periodistas que te están preguntando y que, además, hay que contestarles con educación, con una sonrisa, porque conmigo se han portado siempre muy bien. Con lo cual me veo incapaz de decir no me preguntéis, porque eso me parece ridículo", responde.

"¿Qué es para ti la amistad?", pregunta Charo Izquierdo.

"Para mí la amistad es ser discreta, ser leal y estar cuando a lo mejor no te llaman, cuando sabes que tienes que estar, porque te necesitan. Y hay gente que presientes que te necesita y no te llama porque piensa que va a molestar. Bueno, pues ahí entro yo. Yo creo que demuestro que soy amiga en los peores momentos", dice la invitada.

"Yo creo que un amigo es al que le lloras. Con el que puedes desahogarte y contarle tus miedos", opina Cruz.

"Aquí hoy nos hemos juntado tres 'magas', que sabemos muy bien lo que es estar arriba, estar abajo y estar en un intermedio, pero siempre estando muy arriba. Aquí ninguna se ha caído, todas nos hemos mantenido", afirma Fiona.

Y añade: "Nosotras no nos hemos caído del todo porque hemos sido tan fuertes que no hemos llegado a caernos del todo. Pero bueno, hemos tenido nuestros momentos".

"Yo estoy llena de cicatrices", apostilla Cruz.

Sin pisar a nadie

"En este mundo en el que nos movemos, muchas veces la gente te valora por donde estás y por el puesto que tienes. Luego de repente, te dejan de llamar o no te hacen caso. Lo de que el mundo es circular y todo vuelve y se devuelve, es así, es muy del libro La estilista. Lo que hoy está arriba, mañana está abajo", asegura Ferrer.

Y continúa: "Y luego hay una frase que yo escribí en mi segundo libro, Cuando el tiempo hace tictac, que es 'cómete el mundo sin comerte a nadie'. Y luego yo añadí: 'Y prohibido comerse el plato del de al lado'. En la vida puedes llegar a lo que quieras, pero no hace falta pisar a nadie".

"Yo lo digo de otra forma, pero estoy muy de acuerdo contigo. Creo que por eso nos llevamos tan bien. No soporto a la gente que juega al juego de la silla. Tarta hay para todos, vamos a compartirla y la disfrutamos mucho más. Un trocito para dos mejor que ver como nos peleamos por un trozo", asegura Cruz.

"Creo que es muy importante estimular el músculo de la generosidad", aporta Charo.

"Las tres tenemos un gran defecto y por eso tampoco a veces caemos bien a todos, y es que no somos cínicas. Mira que yo lo he intentado pero no me sale, y al final cada uno tiene que ser como es, natural. Una cosa es ser educada, pero otra cosa es ya pasarse la barrera. Si con alguien no estás a gusto, pues no estás. Pero no hace falta ir por detrás. En la vida es tan maravilloso ir de frente", dice Fiona Ferrer.

"Otra cosa que tiene Fiona es que cuando te ve, ella siempre tiene novedades", afirma Charo Izquierdo.

Y añade: "Ella siempre es como que te tengo que contar. Se ha metido hasta en el metaverso y en los NFT. ¿Cuáles serían los logros que tú quieres poner en valor?"

"Hay una frase que yo ahora digo mucho y viene a raíz de un proyecto que voy a presentar en septiembre del que no puedo hablar. Pero es como se va a llamar mi colección y es 'piensa más y habla menos'", dice la invitada.

Lanzamiento FFL

Y continúa: "Así me identifico. Si yo digo que hago algo, lo hago. Dije que iba a hacer lo de los NFTS. Y lo hice. Y cuando me encontré el año pasado en medio de ARCO con 20 pantallas de Samsung, con todos los NFTS experienciales y todo lo que monté, me senté en esa sala y pensé: '¿Pero cómo he logrado hacer esto?'. En la vida hay que ponerse metas, pero metas realistas. Y cuando uno se crea objetivos, pues intenta llegar a esos objetivos. Mi objetivo ahora es lanzar mi colección. Tengo una gran amiga que conocéis muy bien, Elena Cué. Con ella me senté el verano pasado y me dijo: 'Fiona, tú tienes una marca. Tienes que enfocarte en eso porque, además, creo que lo harías muy bien".

Y añade: "Y hay veces que es muy importante sentarse con una amiga y que te dé su punto de vista. Bueno, pues esa charla que fue un almuerzo muy interesante, me sirvió tanto que no os lo podéis ni imaginar. Y a partir de ahí, dije próximo objetivo lanzamiento de FFL y hacer toda una estrategia".

"Solo os adelanto una cosa he adquirido una licencia, una licencia internacional, he tardado diez meses en negociarlo con Estados Unidos. Ya lo tengo. Estoy diseñando mi colección en base a esta licencia. Por otro lado, estoy con una de mis mejores amigas bajo el paraguas de FFL haciendo una colección cápsula de bolsos producida en Elche. Y todo esto se va a presentar en septiembre y voy a voy a transformar el concesionario de Porsche Ibérica en un sitio maravilloso, en una fantasía. Y es un proyecto que me hace muchísima ilusión. Es un proyecto en el que estoy sola", confirma.

Y añade: "Esto de ser empresaria y autónoma es durísimo. Pero aquí estamos".

"Tu siempre me dices lo mismo y yo siempre te veo fenomenal", apostilla Cruz.

"Bueno, porque soy muy trabajadora. Y en la vida nadie te regala nada. La suerte no llega, la suerte se busca y se trabaja", confiesa Fiona.

"En eso, ¿tu madre te marcó mucho?", pregunta Izquierdo.

"Sí, de hecho, el otro día encontré una medalla en la que mi madre escribió una cosa y me decía: 'Haz lo que quieras en la vida, pero siéntete muy orgullosa de lo que estás haciendo'. Me marcaron mi madre y mi padre, que eran dos trabajadores y, sobre todo, me inculcaron que en la vida, si haces algo, hay que hacerlo bien", asegura la empresaria.

"Y con compromiso, porque tú estás supercomprometida con todo lo que haces. De hecho, hablando de tu madre, yo siempre cuento que soy donante de médula por Fiona porque se empeñó en que todos fuéramos donantes de médula y creo que todo tu entorno lo somos", confirma Sánchez de Lara.

"Cada 19 de noviembre recuerdo eso. Yo hice una donación de riesgo que trajo consecuencias, pero bueno le regalé a mi madre un año de vida. Cogió una bacteria y desgraciadamente, luego murió. Pero es una de las cosas de las que me siento más orgullosa, haber sido su donante de médula", concluye.