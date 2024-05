El incómodo momento de Letizia en la final de la Copa de la Reina: así ha reaccionado al abucheo al himno español

No todo iba a ser de color de rosa en un día que había comenzado de una manera fantástica para Letizia. Su presencia después de cinco años de ausencia en la final de la Copa de la Reina era muy esperada y empezaba por todo lo alto con un gran recibimiento a las afueras del estadio de La Romareda de Zaragoza. Sin embargo, una vez dentro del estadio, la esposa de Felipe VI se ha tenido que enfrentar a un incómodo momento que, todo sea dicho, es bastante usual.

Como suele ser habitual, el himno de España sonaba en el campo cuando parte de la afición comenzaba a abuchear con fuerza y a proferir sonoros pitidos. Se trata de un trance bastante desagradable que los presentes en el palco de autoridades han tenido que afrontar. Pero, ¿cómo ha reaccionado Letizia ante este gesto?

Ella es la representación de la Corona en este importante evento deportivo, por lo que resulta personalmente afectada ante el desplante. En su 'cargo' está saber sobrellevar este tipo de incidentes, y eso es precisamente lo que ha hecho.

Letizia saluda desde el palco de autoridades antes de que se produjera el abucheo. Europa press

Fiel a su compostura y buen hacer, la reacción ha sido la esperada: ninguna. La Reina, de pie y con una postura firme con la cabeza erguida, ha escuchado el himno con un profundo respeto sin dejarse afectar por lo que estaba sucediendo a su alrededor. De pie en el palco de autoridades y sin perder en ningún momento la compostura. Una vez finalizada la música, ha sonreído abiertamente y ha aplaudido.

La actitud de Letizia se ha visto acompañada por algunas aficionadas que al escuchar los abucheos y pitados han hecho una petición a la grada: "No pitéis. No hay que pitar", animando a aplaudir mientras sonaba el himno. Esta ha sido la anécdota de una jornada que empezaba de la mejor manera para ella y que no ha ensombrecido su alegría.

Las vencedoras del partido han sido las jugadoras del Barça, por una contundente goleada, y la madre de Leonor y Sofía ha sido la encargada de entregar el trofeo. Otra de las anécdotas de la final de la Copa de la Reina se ha producido cuando uno de los asistentes la ha animado a coger a su bebé en brazos, con la camiseta de la Real Sociedad. Letizia, que es muy niñera, no ha dudado en hacerle carantoñas y sostenerlo durante unos segundos.

La Reina, cogiendo en brazos a un pequeño aficionado de la Real Sociedad. Europa press

Así terminaba un día muy intenso para la esposa de Felipe VI en Zaragoza. Quién sabe si finalizado el encuentro y aprovechando que se encuentra en la ciudad donde reside su hija, ambas han tenido un encuentro privado antes de que la Reina regresara a Madrid.