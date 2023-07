Paz Martín, BPW-Madrid: “El éxito es poder jugar al golf los miércoles y no tener una reunión antes de las once”

Paz Martín se encuentra con ENCLAVE ODS en el conocido Club Financiero de Madrid, “donde están las mejores vistas de la ciudad. Es como nuestra casa”. Madrileña de segunda generación, la presidenta de la Asociación de Mujeres Empresarias y Profesionales de Madrid (BPW-Madrid) y CEO de Akanz Partners explica cómo siempre ha estado “vinculada a los derechos humanos y la igualdad".

Paz Martín fue también diputada de la Asamblea de Madrid por el PSOE. Esteban Palazuelos El Español Club Financiero de Madrid

"Estoy convencida de que se puede hacer crecer una cuenta de resultados, comprometiéndose con una hoja de ruta. Es necesario construir para un mundo más justo y solidario, una mirada integradora hacia las mujeres invisibles y las excluidas”, cuenta.

Licenciada en Antropología, diplomada en Turismo y comercio internacional, máster en derechos humanos, relata cómo estuvo a punto de marcharse "a vivir a Miami para montar una empresa con una socia americana, pero se cruzó en mi vida la política".

Y añade: "Siempre he sido socialista, y me propusieron entrar en las listas de la Asamblea de Madrid por PSOE, así que, por esa idea de compromiso público llegué a ser diputada, viceportavoz de economía y estuve en la comisión de presupuestos. La primera legislatura fue muy interesante, después fui candidata a una alcaldía, pasé a la Asamblea y eso fue suficiente como experiencia política”.

Paz Martín en la terraza del Club Financiero de Madrid. Esteban Palazuelos El Español

Ahora ejerce en Akanz Partners como consultora de exportaciones para empresas con negocios internacionales. “Un día decidí que la vida era algo más que ganar un gran salario y tener poco tiempo para disfrutar de él, así que monté una empresa con la idea de hacer crecer también a empresas pequeñas. Monté así una empresa con la idea clara de que uno tiene que disfrutar de lo que hace y ayudar a los demás. Los ODS aplicados a la empresa son una buena palanca de negocio”.

“El éxito”, se muestra categórica, “está en ser feliz. En tener un objetivo vital, en divertirse. No consiste en tener mucho dinero, sino en tener tu propia organización del tiempo, pasar tiempo con quien tú quieras y luego, claro está, dedicar mil horas a tu empresa. El éxito es más bien poder seguir jugando los miércoles al golf y no poner una reunión antes de las once de la mañana”.

“Los ODS aplicados a la empresa son una buena palanca de negocio”, añade, explicando cómo también es parte del Comité Permanente de Negocios, Comercio y Tecnología y cómo “a nivel empresarial ahora estamos muy entusiasmadas con el proyecto ‘Women friendly destination’, que se trata de una certificación para destinos comprometidos con la igualdad.

Paz Martín atendió a ENCLAVE ODS en el Club Financiero de Madrid. Esteban Palazuelos El Español

Tal y como explica Martín, se trata de "un proyecto con muchísimo trabajo detrás, para el que hemos contado con un partner tecnológico que va a dar la cobertura a la plataforma internacional y estamos en última fase antes del lanzamiento”.

La labor de BPW en Madrid

“La base de la libertad es la independencia económica”, señala. “Para eso, la organización BPW internacional, creada en 1930, la forman mujeres muy diversas en 110 países de 5 continentes. En África ha sido un instrumento decisivo para acercar a las mujeres a la política, porque ayuda a empoderarse y para formar parte de las instituciones”.

Para Paz Martín, el éxito "está en ser feliz". Esteban Palazuelos El Español

“En la asociación”, explica, “todas somos voluntarias. Con proyectos muy vinculados a la inserción de las mujeres en la economía. Sobre todo a aquellas que nadie escucha ni ve. Por ejemplo, respecto a las mujeres de Ucrania que han venido ahora a España con el apoyo de la UE, hay que explicar que ellas se encuentran con barreras como el idioma, y difícilmente van a poder acercarse a los empleos vinculados con su formación”.

“Como parte de este plan”, prosigue, “hemos tratado de que estas mujeres que vengan a España no estén en un centro, para no victimizarlas aún más, sino tratar de insertarlas en trabajos no precarios, porque a menudo tienen mucha formación. A través de acuerdos con empresas, no sólo de nuestras asociadas, sino de otras, hemos intentado acercar esos empleos durante el tiempo que estén en España”.

Integrar a mujeres excluidas e invisibles es el "motivo vital" de la presidenta de BPW-Madrid. Esteban Palazuelos El Español

Paz Martín comparte también otro proyecto, 'Objetivo inclusión', con la finalidad de ayudar a “mujeres que iban a la Iglesia de San Antón con el padre Ángel, y que estaban absolutamente excluidas. Conseguimos la inserción de algunas de ellas en negocios y lugares de ocio y es muy gratificante porque hemos sido un instrumento para darles una oportunidad y reinsertarlas en la economía”.

“Se trata de un motivo vital”, concluye Paz Martín, “integrar a mujeres excluidas e invisibles, y en términos de satisfacción no hay nada parecido a ver una mujer que iba a dormir y comer a una iglesia ser capaz de montar un negocio, es que no hay nada comparable con eso”, añade.

Como un objetivo a largo plazo, señala que “lo que me encantaría es coger una mañana una maleta y poder viajar para poder ayudar por todo el mundo, sin una fecha de regreso y… ¡quizá en algún momento lo haga! Mientras tanto, elegí mi profesión de consultora internacional porque está vinculada con viajar. Creo sinceramente que viajar no te abre la mente, te abre el corazón”.

