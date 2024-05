Real Madrid celebra en Cibeles La Liga | Florentino Pérez e Isabel Díaz Ayuso toman la palabra en la sede de la Comunidad de Madrid

"Hay que ir porque hemos ganado La Liga. Nos han apoyado todo el año y hoy es el día de disfrutarlo. Es el momento de ir a Cibeles para apoyarnos también para la final que tenemos el sábado".

"Ganar La Liga es muy especial. Es el premio al trabajo de todo el año. Me acuerdo de todo el trabajo de todos. Ganar La Liga es un objetivo que nos ponemos cada temporada y te pones feliz cuando lo consigues".

"Se me ponen los pelos de punta. He ido muchas veces a la Cibeles, pero hoy me toca ponerle la bufanda y la badera. Va a ser increíble. Llevo mucho tiempo soñándolo. Hay que disfrutarlo porque puede ser un día única en la vida".