Pepe Navarro, sobre los audios filtrados de Bárbara Rey y Juan Carlos I: "No sé quiénes son esas personas"

Pepe Navarro ha entrado en directo en Ni que fuéramos Shhh. El veterano periodista está siendo noticia esta semana tras anunciarse que tenía pensado poner en venta su majestuosa casa en Ibiza. El comunicador ha sido tremendamente tajante con esta noticia, desmintiéndola rotundamente, tal y como hizo cuando se puso en contacto con EL ESPAÑOL. Pero el profesional de la comunicación ha hablado de más cosas.

El magacín vespertino de Canal Quickie y Ten TV han informado sobre los proyectos inmobiliarios de varios famosos. Primero, abordaron cómo salía a subasta pública la lujosa mansión de José Luis Moreno por 3,5 millones de euros debido a una deuda millonaria.

Tras consultar con la abogada Ariana Margiota, quien despejaba las dudas sobre si sería posible que se tratase de una estratagema del productor, el formato pasaba a abordar las informaciones sobre esa supuesta venta que Navarro ha negado tajantemente. De hecho, Kiko Hernández anunciaba que iba a llamar en directo al periodista para que vuelva a desmentir dichas informaciones.

Las informaciones son un regreso de anteriores noticias que, ya en 2018, apuntaban a que Navarro había puesto en venta dicho domicilio. Ahora ha vuelto a ocurrir lo mismo, después de que LOC diera por hecho la venta del inmueble y la confirmaran a EL ESPAÑOL. No obstante, Navarro ha negado que ese trámite se haya efectuado. “No es verdad”, según sus propias palabras, que se haya desprendido de la casa, a pesar de que la información la diese Mónika Vergara, amiga del comunicador.

Es más, la propia Vergara apuntaba a que el motivo de la venta era, presuntamente para “dividir el patrimonio antes”, dado que, legalmente, “hay un hijo más” al que le debe dejar su herencia cuando fallezca. Sin embargo, el propio Navarro ha negado todas estas informaciones en su intervención en Ni que fuéramos Shhh, de la mano de Kiko Hernández, al entrar telefónicamente después de que le llamase.

Kiko Hernández en 'Ni que fuéramos Shhh'.

El marido de Fran Antón le preguntaba a Navarro cómo estaba. “Estoy vivo, que ya es bastante”, expresaba el presentador del mítico Esta noche cruzamos el Mississippi. Tras ello, Navarro reconocía “estar sentado en el sofá” viendo el programa de Fabricantes Studio. Hernández fue directo con la pregunta y Navarro igual de tajante. “No, no se vende”, expresó el periodista.

“Aunque todos tenemos un precio. Hay una anécdota muy curiosa de que, en un país latinoamericano, Estados Unidos enviaba muchos embajadores y todos tuvieron precio. Al final, envían a un que no se deja comprar. Sin embargo, al cabo de dos o tres meses, éste llama a la CIA y pide que le cambien, porque su precio está acercándose. Al final, todos y todo tenemos un precio”, expresaba.

Kiko Hernández y Pepe Navarro en 'Ni que fuéramos Shhh'.

Hernández le repreguntó y Navarro afirmó que, aunque, “de momento” no estaba en venta, no lo descartaba si hubiera una buena oferta. Pero fue tajante en que, “actualmente”, no la estaba vendiendo. Cuando Patiño mentó las informaciones que apuntaban que estaba vendiendo parte de su patrimonio para “dividirlo en vida”, el comunicador también rechazó estas informaciones.

“Todo lo que se está contando es mentira. No sé quién se inventa esas cosas. Es una barbaridad que se estén diciendo este tipo de comentarios. No está fundamentado en nada”, expresó. Aprovechando la llamada, el marido de Fran Antón quiso saber su opinión sobre los audios filtrados de Bárbara Rey y Juan Carlos I.

Navarro tiró de ironía. “¿Quiénes son esos?”, dijo el comunicador, fingiendo no conocer ni al exjefe de Estado ni a la emblemática vedette. Kiko Hernández se quedó perplejo, dado que no había pillado inicialmente la indirecta. El colaborador le recordó quiénes eran, pero el comunicador de Sabadell se hizo el loco. “No sé quiénes son”, se reafirmó Navarro. Finalmente, Hernández captó el mensaje del presentador y, con una sonrisa, optó por despedirle y terminar la llamada.