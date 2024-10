Alessandro Lequio, sobre el rey Juan Carlos: "Te cautiva hablando. Lo que hizo con Bárbara Rey lo hace siempre"

No se habla de otra cosa en los medios de comunicación españoles, también allende los mares. Todo gira en torno a los polémicos audios que, a finales de los años noventa, se grabaron a raíz de las conversaciones privadas que mantuvieron el rey Juan Carlos (86 años) y la vedette Bárbara Rey (72), en el marco de su turbulento affaire.

En esas escuchas inéditas, la artista de Totana le pregunta al monarca, se interesa por aspectos de su vida familiar e íntima, pero también institucional. Un material, qué duda cabe, altamente sensible y delicado que ha revolucionado la prensa y agitado, cual tsunami, los cimientos de la Casa Real. Los protagonistas, de momento, guardan silencio.

En uno de los últimos audios, Juan Carlos hablaba de su vida marital con la reina Sofía (85): "Se encierra en su cuarto. Cuando yo veo que está la cena y el criado [avisa]… No baja, se queda en su cuarto. Está enfadada conmigo. (...) La mentalidad [de Sofía] no ha evolucionado. Pero, entre tú y yo, voy a ser egoísta, para mí es comodísimo porque como Reina cumple de maravilla. Encima, aguanta, no se va con otro".

Claro está, todos los programas de televisión se están haciendo eco de este material. Uno de estos espacios es Vamos a ver, en Telecinco. El propio presentador Joaquín Prat (49) ha aseverado: "Que una actriz de revista y su hijo de 13 años pongan en jaque a la jefatura del Estado me llama poderosamente la atención. Me hace pensar que había otra gente detrás, si no esto es de Mortadelo y Filemón"

En el plató, Alessandro Lequio (64), sobrino nieto del rey emérito, y una persona que ha defendido públicamente al padre de Felipe VI (56) en más de una ocasión, no se ha quedado callado. Conoce bien a Juan Carlos; no en vano, el que fue Rey vivió en su propia casa: "Creo que soy el que mejor conoce a Juan Carlos porque ha pasado muchos años en mi casa".

Alessandro Lequio en una fotografía de archivo. Gtres

Según la expareja sentimental de la actriz Ana García Obregón (68), "él -Juan Carlos- es así. Te seduce con su forma coloquial de hablarte, te hace creer que está haciendo confidencias cuando lo hace con todo el mundo".

Para el conde italiano no cabe duda: "Lo que hizo con Bárbara Rey es lo que hace normalmente, lo hace siempre. El éxito del Rey es que te cautiva y te conquista hablando. Te hace creer que eres alguien especial para él, lo hace con todo el mundo".

En el mismo espacio de Mediaset España, José Luis Ortega, el que fue jefe del gabinete de Sofía de Grecia desde 1982 hasta 2005, se ha atrevido a sostener cómo se puede estar sintiendo en estos momentos la madre de la infanta Elena (60): "Probablemente, la Emérita fue la última en enterarse de la relación entre Juan Carlos y Bárbara Rey".

"Cuando la Reina se enteró, donde se refugiaba era en su madre. Ella la aconsejaba", ha apostillado Ortega. Para él, es muy probable que Sofía esté atravesando un delicado momento: "Lo está viviendo con muchísima preocupación y tristeza por lo que significa para el entorno general, para su familia. No creo que lo esté pasando nada bien".

La pérdida de Sofía

Este pasado lunes, 7 de octubre, Sofía de Grecia ha reaparecido públicamente y son muchos los medios que han destacado su seriedad y el hecho de que fuera vestida de luto riguroso.

Sofía ha presidido la conmemoración del XX aniversario de la creación de la Unidad Militar de Emergencia (UME) y del XV aniversario de la entrega de la Enseña Nacional en la Base Aérea de Torrejón de Ardoz, Madrid.

La reina emérita Sofía, este pasado lunes, 7 de octubre, muy seria. Gtres

Un acto solemne en el que la Emérita no ha hecho ninguna mención a los escandalosos audios de Juan Carlos con Bárbara Rey, pero su actitud ha hablado por sí misma y reflejaría que no está siendo un momento fácil. Luciendo el broche de oro que Franco le regaló en su boda con el Emérito en 1961, Sofía se ha mostrado especialmente atribulada.

Este pasado lunes se ha hecho público que la Reina había acudido a la misa funeral por el alma de Marisa Satrústegui, quien fuera su leal ayudante -como también lo fue Laura Hurtado de Mendoza- como secretaria personal desde 1970 y actual consejera y amiga. De ahí, su atuendo oscuro. Una pérdida que ha entristecido sobremanera a la madre de la infanta Cristina (59).