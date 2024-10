El inesperada motivo por el que Leire Martínez deja la Oreja de Van Gogh: ¿volverá Amaia Montero?

Los seguidores de La Oreja de Van Gogh han recibido este lunes una inesperada noticia. La cantante Leire Martínez ha anunciado que abandona el grupo musical tras 17 años como vocalista de la formación, después de la salida de Amaia Montero.

"Después de 17 años maravillosos repletos de música y emociones que jamás olvidaremos, queremos anunciar que las trayectorias profesionales de Leire y La Oreja de Van Gogh seguirán caminos separados", arranca el comunicado publicado en el perfil oficial de la banda en X.

El mensaje da detalles sobre los motivos que habrían llevado a la vocalista de La Oreja de Van Gogh a tomar la "dura y difícil" decisión de abandonar el grupo. "Llega después de mucho tiempo de reflexión y profundas conversaciones en las que no hemos conseguido acercar diferentes maneras de vivir el grupo", ha anunciado la cantante.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de La Oreja de Van Gogh - Oficial (@laorejadevangogh)

El grupo ha asegurado que, con esta decisión, "termina una etapa fascinante". "Todos la llevaremos en el corazón", ya que "nos ha permitido disfrutar de la mejor profesión del mundo de una manera soñada", concluye el mensaje.

Las discrepancias entre Leire Martínez y el resto de miembros del grupo parece ser la razón principal de la salida de la vocalista. Sin embargo, son muchos los seguidores de la banda que se han apresurado a especular con que la vuelta de Amaia Montero esté detrás de esta decisión.

¿Volverá Amaia Montero?

Tras dos años apartada de los medios, con preocupación por sus problemas de salud, Amaia Montero reapareció a finales de julio en los escenarios. Lo hizo por sorpresa, durante un concierto de Karol G en el estadio Santiago Bernabéu. Ambas interpretaron juntas el éxito Rosas, un gesto que despertó ya los rumores sobre su vuelta a la música y, en particular, a La Oreja de Van Gogh.

"La vida tiene un montón de maneras de hacerte llegar su mensaje, sólo tienes que estar muy atento a ella y entonces es como montar en bicicleta. De repente te das cuenta de que es tan fácil como mirar hacia adelante, sin mirar al suelo y entonces entiendes que la vida es el viaje y no el destino. Ayer (por el domingo) me propuse disfrutar de ese viaje y lo hice con la mejor compañera, rodeada de las personas que más quiero y del cariño de todos los que estabais allí", señaló en sus redes sociales.

Amaia Montero y Karol G. Redes sociales

Sin embargo, Amaia Montero quiso zanjar los rumores y, aunque anunció que su intención es volver a la música, negó que fuera de la mano del grupo musical. "De momento, no con La Oreja de Van Gogh, pero sí en solitario", aclaró.

Según informaron fuentes cercanas a la artista a EL ESPAÑOL, la cantante "está mucho mejor, pero aún queda camino y no tiene nada programado ni pensado". Sobre su posible vuelta a La Oreja de Van Gogh, aseguraron que "aquella historia acabó. Ella no volvería a eso".

La ruptura de Leire con el grupo se produce días después de que la cantante estallara ante los rumores de la posible vuelta de Amaia Montero. La vocalista confesó que se sentía "ninguneada". "No me gustan las faltas de respeto. Y a mí, que se diga que vuelve Amaia Montero no me importa, no me afecta para nada. Lo que no me gusta es que se me ningunee. Si fuera verdad que vuelve es algo que no me planteo. Será el grupo quien decida o no", reconoció dolida el pasado 17 de septiembre en una entrevista con Televisión Navarra.

Pese a la negativa de Amaia a volver a ser la vocalista de La Oreja de Van Gogh, los rumores sobre su vuelta al grupo han vuelto a despertarse, y con más fuerza que nunca, tras la salida de Leire Martínez. Sin embargo, el futuro musical de la cantante sigue siendo incierto. Además, la exvocalista del grupo todavía no se ha pronunciado en sus redes sociales sobre el asunto. Solo queda esperar.