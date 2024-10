La cantante Leire Martínez abandona La Oreja de Van Gogh: "La decisión ha sido dura y difícil"

La Oreja de Van Gogh ha anunciado en sus redes sociales que Leire Martínez dejará de ser su cantante. "La decisión ha sido dura y difícil, pero llega después de mucho tiempo de reflexión y profundas conversaciones en las que no hemos conseguido acercar nuestras diferentes maneras de vivir el grupo", señala el comunicado.

Martínez era la vocalista de la banda desde 2008, cuando se incorporó tras la salida de la cantante original, Amaia Montero. "Después de 17 años maravillosos repletos de música y emociones que jamás olvidaremos, queremos anunciar que las trayectorias profesionales de Leire y La Oreja de Van Gogh seguirán caminos separados", afirma el mensaje.

El lunes pasado la cantante rompió a llorar emocionada mientras cantaba "Rosas" durante la actuación de La Oreja de Van Gogh en las fiestas del Pilar de Zaragoza, en lo que era el último concierto de la actual gira de la banda. La escena, muy comentada en redes sociales, disparó los rumores sobre la posible marcha de la cantante.

También se ha especulado con una posible vuelta de Amaia Montero, la cantante original de La Oreja de Van Gogh, algo sobre lo que la banda no se ha pronunciado. Estos rumores se vieron reforzados por la aparición sorpresa de Montero en uno de los conciertos que Karol G ofreció en el estadio Santiago Bernabéu este verano, donde interpretó precisamente "Rosas", una de las canciones más icónicas del grupo.

En los últimos meses, Martínez se mostró molesta por esos continuos rumores. "Me sorprende que dieciséis años después yo todavía tenga que contestar sobre Amaia porque, ¿quién soy yo para hablar de ella? Si ella quiere decir algo que lo diga, que es una persona libre y maravillosa", dijo durante una entrevista el mesa pasado en Navarra Televisión. Y añadió: "Que se diga que Amaia vuelve al grupo no me importa, no me afecta para nada. Lo que no me gusta es que se me ningunee a mí cuando se dice eso".