Amaia Montero cumple 48 años: su vida después de volver a los escenarios y una férrea postura sobre el amor

Si hay un nombre que ha vuelto a ocupar todos los titulares de la crónica social en los últimos meses es el de Amaia Montero (48 años). Y, tras varios años de lo más complicados, era por una buenísima noticia: su vuelta a los escenarios, al menos, durante unos breves instantes.

Nadie se podía esperar el gran regreso a la música de Amaia el pasado 21 de julio, en el segundo concierto que la artista Karol G (33) ofrecía en España, en concreto, en el impresionante y abarrotado Santiago Bernabéu. La que fuera vocal mítico grupo La Oreja de Van Gogh reaparecía después de dos años sin subir a un escenario y trasladar a sus seguidores, a través de las redes sociales, que se encontraba "destruida". Volvía a poner un pie en el escenario para interpretar junto a la cantante colombiana Rosas, un himno allá donde los haya.

Ahora, después de muchos reveses y en un momento pleno, la artista está de celebración por su 48 cumpleaños. Una edad que, sin duda, quedará marcada para siempre en la mente de la cantante.

Amaia, en los premios de Cadena 100 en 2018. Gtres

Fue hace unos meses cuando Karol G expresó a su equipo el anhelo que quería hacer realidad en su gira europea con Mañana será bonito Tour. La Bichota tenía un sueño: cantar, en su parada en España, con su ídolo, con la persona a la que admira desde que, en su adolescencia, convirtió en lema la letra de sus canciones: Amaia Montero.

Hace unas semanas, EL ESPAÑOL contactó con el entorno de Amaia, que aseguraba a este periódico que Karol no paró hasta que Amaia dijo sí. No fue nada fácil; ni contactar con la de Irún ni que aceptara subirse al escenario tras dos años alejada del foco público por problemas de salud.

En muchas épocas de su vida, la cantante no ha podido hacer alarde de su clásico tema, pues su vida no ha sido un camino de rosas. Uno de los momentos más complicados de su vida llegaba hace 15 años. En 2009 su padre fallecía a causa de una larga enfermedad y Amaia cayó en una importante crisis. La situación era tan delicada que con el consejo y apoyo de su familia, decidió retirarse del foco mediático y recuperar la salud física y mental, lo que le llevó a ingresar en varios centros especializados.

Amaia Montero durante una actuación en Tenerife, en marzo de 2018. Gtres

Sin embargo, el 12 de julio del año 2022 saltaron las alarmas cuando la artista compartió en redes sociales una fotografía en la que aparecía visiblemente desmejorada junto a un desesperanzador mensaje: "Si la esperanza es lo último que muere y aún no la he perdido, ¿de qué me sirve la vida? Destruida", rezaba.

La siguiente información llegó en noviembre de 2022, cuando Montero fue captada abandonando la clínica Universitaria de Navarra tras un mes ingresada. Puso rumbo a su domicilio familiar, en Irún, en el País Vasco. Meses después, se la vio, en Navidad, paseando por las calles de Biarritz, Francia, "con la mirada perdida" y "desorientada", según deslizó Sálvame.

Su recuperación, lenta aunque segura, sufrió un revés en julio de 2023 cuando vio la luz una nueva visita a un hospital de Madrid tras ser operada por un problema de salud. La artista ingresó en la UCI del Hospital Beata María Ana de Madrid por una intervención quirúrgica en el dedo pequeño de una mano.

Amaia, en una imagen de su Instagram en un momento complicado de salud.

Sin embargo, y tal y como aseguraron hace unos meses a EL ESPAÑOL, toda esa aciaga etapa, afortunadamente, ha quedado atrás un año después y, según afirmó a este periódico una fuente de total solvencia, Amaia ha renacido y es otra persona y está más viva que nunca en la celebración de su 48 cumpleaños.

"Está mucho mejor, pero aún queda camino y no tiene nada programado ni pensado", informó la fuente consultada. Se desmiente, además, que Montero se haya planteado incluso hacer una gira con La Oreja de Van Gogh: "Aquella historia acabó. Ella no volvería a eso".

Amaia tiene grandes ilusiones profesionales, pero lo hará en solitario, cuando tenga que ser. No tiene prisa: prefiere no correr y anunciar su vuelta con total seguridad. Por tanto, pese a la ilusión, el futuro musical de Amaia sigue siendo incierto, sin concretar.

EL ESPAÑOL, en conversación con la persona cercana al círculo de amistades de la autora de Deseos de cosas imposibles, se interesó entonces por el estado sentimental y amoroso de Amaia.

Hace años que no se le conoce romance alguno a la artista, y parece que así continúa siendo. "No tiene ninguna gana", se respondió, escuetamente. Así sigue a día de hoy, cuando este medio actualiza la cuestión: "Ni piensa en eso, no está ahí ahora".

La única relación que Amaia Montero ha confirmado públicamente fue con Gonzalo Miró (43), un conocido trabajador de la televisión española. Este romance salió a la luz en 2009, cuando se les vio juntos en una fiesta. Gonzalo y Amaia fueron fotografiados en cenas, salidas al cine y eventos públicos.

Aunque al principio Amaia intentó desmentir cualquier vínculo amoroso. Finalmente, confesó que estaban juntos debido a la presión constante de los medios y las preguntas recurrentes.

Amaia Montero y Gonzalo Miró, en agosto de 2010. Gtres

No cabe duda que su 48 cumpleaños este lunes 26 de agosto será uno de los días más especiales en la vida de Montero. La misma fuente comentaba a este periódico que su cumpleaños anterior fue algo íntimo, rodeada de su madre y su hermana Idoia, sus grandes apoyos.

Aunque es cierto que la artista sigue siendo muy discreta en sus redes sociales, pues no publica contenido desde su profundo texto tras el concierto en el Bernabéu, quizás Amaia Montero celebre su cambio de edad iniciando una nueva etapa. Una fase que, sin duda, ya le está trayendo muy buenas noticias.