Así se fraguó el gran regreso sorpresa de Amaia Montero: la llamada de Karol G, el papel de la familia y un incierto futuro

Fue hace unos meses cuando Karol G (33 años) expresó a su equipo el anhelo que quería hacer realidad en su gira europea con Mañana será bonito Tour. La Bichota tenía un sueño: cantar, en su parada en España, con su ídolo, con la persona a la que admira desde que, en su adolescencia, convirtió en lema la letra de sus canciones: Amaia Montero (47).

Cuenta a EL ESPAÑOL una persona de total solvencia, que bien conoce la intrahistoria de la actuación de Montero en el estadio Santiago Bernabéu, que Karol no paró hasta que Amaia dijo sí. No fue nada fácil; ni contactar con la de Irún ni que aceptara subirse al escenario tras dos años alejada del foco público por problemas de salud.

Un día sonó el teléfono de Idoia, la hermana de Amaia. Se le expuso el motivo de la llamada. Transcurrieron, explican a este medio, varios días de meditación: Montero no lo tenía claro. Los miedos la asaltaron. Amaia ha seguido de cerca la trayectoria de Karol -aunque, al contrario de lo que se ha dicho, no se conocían-, pero no se veía con fuerzas.

Amaia Montero junto a su hermana, Idoia, en el aeropuerto, el pasado lunes, 22 de julio. Gtres

Incluso, siguen con el relato, Karol habló directamente con Amaia. Pronto, ambas sintieron que conectaron. Se materializó así el regreso de Amaia. Fue fundamental el papel de Idoia, la hermana de Amaia, pues la cantante no hace nada sin el consentimiento y el beneplácito de su segunda mitad. Entiende que es su talismán.

La unión entre ellas es increíble e Idoia conoce por dónde ha transitado su hermana y lo mucho que ha padecido en estos dos años complicadísimos. Amaia e Idoia siempre han ido de la mano; cuando una u otra ha caído, siempre había una mano donde agarrarse. Para Amaia, actuar junto a Karol G significó mucho. "Se cuidó mucho la actuación", apuntan.

No se pusieron, se desliza, apenas condiciones: lo único que necesitaba Amaia era verse arropada por su hermana y tener al lado, durante la actuación, a Karol. Así fue. Hubo nervios, muchos, sobre todo al principio del show. Montero quería ver cómo reaccionaba el público de Karol al verla. Claramente, al sentir la vasta ovación y el arropo de las 60.000 personas, Amaia fue feliz.

En la tarde del pasado domingo, 21 de julio, explican a EL ESPAÑOL que Amaia y Karol hablaron largo rato, tuvieron tiempo de departir, de reír, de aplacar los nervios, y confirmaron la conexión entre ellas. Tal y como ha dejado claro ella misma, esto no es un retorno oficial a los escenarios. No, todavía no va a regresar Montero a la música. Aún no.

Amaia Montero y Karol G, felices, haciéndose un selfie, el pasado domingo, día 21.

"Está mucho mejor, pero aún queda camino y no tiene nada programado ni pensado", informa la fuente consultada. Se desmiente, además, que Montero se haya planteado incluso hacer una gira con La Oreja de Van Gogh: "Aquella historia acabó. Ella no volvería a eso".

Amaia tiene grandes ilusiones profesionales, pero lo hará en solitario, cuando tenga que ser. No tiene prisa: prefiere no correr y anunciar su vuelta con total seguridad. Por tanto, pese a la ilusión, el futuro musical de Amaia sigue siendo incierto, sin concretar. Amaia ha renacido y es otra persona.

Su entorno más próximo se mantiene prudente y muy cauteloso a la hora de hablar de la salud de la intérprete, pero sí se afirma que está con gran fuerza, rodeada de un núcleo de familiares y amigos, muy leales todos ellos, y retomando su vida social con comidas y planes.

En esa línea, se sostiene que Montero está haciendo vida totalmente normal, aunque de momento no se va a enfrentar a la vida pública de los eventos y los compromisos laborales. Lo de Karol G fue una excepción, maravillosa, pero algo puntual. La artista es consciente de que tiene una legión de fans que la espera fervorosamente, y por eso aparece en redes sociales de vez en cuando.

"Ella se preocupa mucho por su público, y por eso publica algo de vez en cuando. Es un gesto muy a tener en cuenta", confió a este medio una fuente de contrastada credibilidad en octubre de 2023. En esa línea, EL ESPAÑOL, en conversación con la persona cercana al círculo de amistades de la autora de Deseos de cosas imposibles, se interesó entonces por el estado sentimental y amoroso de Amaia.

Hace años que no se le conoce romance alguno a la artista, y parece que así continúa siendo. "No tiene ninguna gana", se respondió, escuetamente. Así sigue a día de hoy, cuando este medio actualiza la cuestión: "Ni piensa en eso, no está ahí ahora".

El emotivo abrazo en que se fundieron Amaia Montero y Karol G, en el Santiago Bernabéu. RRSS

Cabe recordar que fue a principios de diciembre de 2022 cuando se informó de que Amaia habría sufrido un fuerte cuadro de estrés y ansiedad debido a los preparativos de la publicación de su nuevo disco.

El intenso trabajo al que estuvo sometida para que su proyecto musical estuviera perfecto habría sido la causa, así que los doctores que la trataron le recomendaron reposo y tranquilidad absoluta para poder recuperarse. A lo largo de estos meses de preocupación por su salud, varios los amigos de Amaia que no dudaron en mostrarle su apoyo públicamente, como su expareja sentimental, Gonzalo Miró (43), o su gran amiga Cayetana Guillén Cuervo (53).

En las últimas horas, otra gran amiga de Amaia ha salido al paso de su reaparición en Madrid con su emblemática versión Rosas: Eugenia Martínez de Irujo (55). La hija de la desaparecida duquesa de Alba se deshace en halagos hacia Montero: "Es una bellísima persona, aparte de una grandísima artista de este país (...) Se merece todo lo bueno que le pase".

Y añade: "Yo la quiero muchísimo, está muy feliz y estamos todos muy felices por ello". En las últimas horas, la duquesa de Montoro también ha compartido con la agencia Europa Press algunos detalles sobre cómo Karol G contactó con la cantante española para esta colaboración especial.

En la misma línea que aporta este medio, Eugenia apunta: "Ella lo explica en el vídeo y en directo lo explicó. Karol era fan de Amaia de toda su vida, ha crecido con su música y entonces pues la invitó a cantar con ella y fue un acierto enorme". En estos momentos, al lado de Amaia están su hermana y, sobre todo, su madre, Pilar Sardías. Son su motor y también su inspiración.