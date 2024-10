Malú se sincera en ‘El Hormiguero’ sobre sus problemas para ligar: “Qué difícil, se me da fatal”

La cantante Malú ha regresado a El Hormiguero en la entrega de este lunes. A diferencia de las ocasiones en las que ha ido a promocionar La Voz, esta noche charló con Pablo Motos para promocionar Contigo, su nuevo sencillo, en el que ha contado con la colaboración de Prince Royce.

Tras bromear con los problemas de la cantante para ver de cerca y sus problemas para leer las cartas en los restaurantes, Malú explicó cómo se gestó este tema. En ese sentido, apuntó cómo ella grabó su parte en España y Prince Royce en Miami, y luego, en una posterior visita de él a nuestro país, terminaron de grabarla juntos.

Para lograr un buen resultado, Malú dijo a sus compositores habituales: “Nos apetece una canción que nos encaje a los dos”. “Era importante encontrar esa canción, yo nunca había hecho nada así, una bachata”, confirmaba la hija de Pepe de Lucía. De su compañero, la cantante relató cómo en la grabación Prince Royce no entendía su “humor acidín”, pero que “encajamos superbien”.

De su trabajo con Prince, Pablo Motos le preguntó por un vídeo que grabaron en Mercadona, y que tuvo millones de reproducciones. “Si no me hubiera tomado un poco de vino me habría dado más vergüenza”, bromeaba la invitada. Y también dio detalles del video que han grabado en una residencia de mayores. En lugar de ofrecer un videoclip tradicional se decantaron por “mostrar una causa”, en este caso, las residencias. Y es que “todos queremos a nuestros mayores, pero hay lugares que están mediáticamente olvidados”.

“Allí bailan, se divierten. No había guion. Jugué al dominó, que yo jugaba con mi abuelo, y desde que murió no volví a tocar un dominó en mi vida y me emocioné”, aseguraba Malú, que también jugó a las cartas con los abuelos.

En el área más personal, Pablo Motos puso sobre la mesa, por el vídeo de Mercadona, lo difícil que es ligar, algo que “se supone que es instintivo”. “Se me da fatal, no he sabido ligar nunca. Si me gusta alguien es cuando la lío. Se me nota”, aseguraba la andaluza. A pesar de todo, se soltó la melena y regaló ante la cámara su mirada para seducir. Pablo Motos recogió el guante y ofreció la suya, y provocó la risa de Malú. “Es mirada de : me ha sentado mal la comida”, le dijo riéndose al presentador.

En su charla, Malú también dio pistas de su próximo concierto en el Palacio de los Deportes de Madrid: “He hablado con muchísimos compañeros, todos vienen. Celebrando 25 años tengas la posibilidad de cerrar un WiZink Center es muy emotivo y quiero hacer algo muy especial”. Pablo le preguntó que si gana dinero con ese tipo de espectáculos, y ahí confesó que “no gano tanto, lo gasto”, porque hace grandes despliegues.