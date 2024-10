Víctor Sandoval, alto y claro sobre su propuesta para el Benidorm Fest: “Que no piensen en Chikilicuatre”

Desde hace meses se sabe que Víctor Sandoval tiene intención de representar a España en el próximo Festival de Eurovisión. Y es que en la rueda de prensa del final de temporada de Ni que fuéramos Shhh, al que asistió BLUPER, se anunció que Víctor sería candidato del Benidorm Fest con el tema Al borde del abismo, que estaba destinada a ser interpretada a dúo con Marta Riesco.

Sin embargo, Víctor acabó partiendo la vaca con Marta. A la vuelta del verano acusó a su compañera de no implicarse en el proyecto, de haberse pasado las vacaciones de cachondeo en lugar de preparando la candidatura. Marta incluso admitía no haber escuchado la canción, compuesta por Nacho Canut, de Fangoria, a pesar de que Víctor se la había pasado.

Ahora, Marta asegura que presentará su tema al Benidorm Fest en solitario, una canción compuesta con su novio, Alejandro Caraza, y Víctor Sandoval continúa su carrera con Al borde del abismo, que ya no será interpretada a dúo.

En la tarde de este lunes, Víctor Sandoval ha dado pistas sobre cómo será el tema con el que quiere ir a Eurovisión. Y lo ha hecho en Ni que fuéramos Shhh de una forma muy particular: disfrazado de Sherlock Holmes, pues es habitual que se vista de personajes conocidos, reales o de ficción, en este nuevo Sálvame.

Sucedió durante el primer corte publicitario del programa. En el canal TEN se veían anuncios, en YouTube y Twitch la emisión continuaba, y Víctor habló con dos miembros del programa. Ahí quiso aclarar algo sobre su candidatura.

“Decir que la canción de Eurovisión es una canción para Eurovisión. Que la gente no se piense que es Chikilicuatre o que va de coña”, aseguraba. Así, recordaba el tema Baila el Chiki Chiki con la que el actor David Fernández, bajo el personaje de Rodolfo Chikilicuatre, representó a España en Eurovisión en el año 2008.

“La gente, qué mala, te dice que por qué no vas con la canción de Nacho Polo...”, le deslizaban entonces a Víctor. Con esto se referían al tema Nachopolízate, que interpretó en Sálvame en alguna que otra ocasión. En ese sentido, Sandoval puntualizó que otra de sus canciones, “Sandovalízate sí que habría sido una canción para Eurovisión”.

En muchas ocasiones, Víctor ha hablado de cómo sueña con representar a España en Eurovisión, y que ya en los años 90 mandó propuestas a RTVE. Sin embargo, tiene claro una cuestión: “Será la última vez, si de esta no me cogen, olvidaos, no me vuelvo a presentar más”.