Ni Amaia Montero ni Edurne: Kiko Hernández tiene la sustituta ideal para Leire Martínez en LODVG

Leire Martínez ha sido la gran protagonista de la jornada de este lunes en el ámbito musical. Y es que la cantante, a quien conocimos como concursante de Factor X en Cuatro, ha finalizado su relación con La Oreja de Van Gogh, grupo musical del que ha sido vocalista durante 17 años, y en el que entró tras la marcha de Amaia Montero.

Esto ha dado pie a que se hagan quinielas sobre quién podría ser la nueva cantante de la formación de Xabi San Martín, Pablo Benegas, Álvaro Fuentes y Haritz Garde. En Ni que fuéramos Shhh han tratado este tema, y han recogido cómo se rumorea una posible vuelta de Amaia Montero, o incluso la incorporación de alguna artista ya conocida por el público, como Edurne.

Javier de Hoyos contó en este nuevo Sálvame que ha intentado hablar, sin éxito, con Leire, y destacó que siempre ha tenido una sonrisa para tratar a la prensa. Además, recordó cómo Amaia hizo un desprecio a Leire cuando le preguntaron por ella, cuando ya se sabía que sería la nueva vocalista de la banda, y fingió no saber de quién se trataba.

Para arrojar algo de luz al asunto, el programa ha recibido por videollamada a Odi O’Malley, conocido divulgador de la música pop en la web que lleva su nombre, y este cree que Leire Martínez ha cerrado esta etapa por hastío. “Me da la sensación de que la decisión la toma ella, creo que se siente ninguneada por el público, a nivel histórico. Y en las últimas semanas hay una serie de rumores de grupo de un acercamiento a Amaia y esto va colmando su vaso”, detallaba el vasco.

“¿Vuelve Amaia?” quería saber María Patiño. Odi apuntó que “vuelve en solitario”, pero que también cree que “vuelve al grupo para hacer algo puntual, y esto sería lo que Leire no lleva bien”. El invitado vaticinaba que “A La Oreja de Van Gogh le va a venir bien a corto plazo la vuelta de Amaia, por llenar conciertos, pero a largo plazo ese proyecto no tiene viabilidad”. “Una nueva cantante me parece un despropósito, pero también que vuelva Amaia”, añadía.

Poco después, y tras hablar de la posibilidad de que Edurne entrase en LODVG, Kiko Hernández, que se describió como fan de la banda easonense, quiso hacer una preguntar muy concreta a Odi O’Malley: “¿Cómo quedaría en el grupo la voz de Chayo Mohedano?”. “Preciosa, es que Chayo tiene un gusto cantando…”, respondía con humor el invitado.

Con esta pregunta, Kiko Hernández vuelve a reavivar la guerra que tiene con Rosario Mohedano. Y es que la hija de Rosa Benito y él han tenido muchos desencuentros, pues la cantante considera que en Sálvame la machacaron durante mucho tiempo, y no se ha cortado al llamar a Kiko Hernández maltratador por cómo se portaba con ella.

Más tarde, Javier de Hoyos dio como exclusiva que Amaia Montero regresará con La Oreja de Van Gogh para dar un concierto en 2025.