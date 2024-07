Kiko Hernández estalla en el nuevo 'Sálvame' contra Chayo por llamarle maltratador: “Te llevo a los juzgados”

Durante años, Rosario Mohedano fue una diana hacia la que iban muchos dardos en Sálvame. La hija de Rosa Benito tuvo, en un primer momento, buena relación con el programa que se emitía en Telecinco, pero luego se distanció y, a menudo, cargaba contra el mismo y contra sus colaboradores.

“Vosotros estáis en Antena 3 y es maravilloso, pero yo fui machacada durante mucho tiempo en otra cadena de televisión y fue muy duro. Fue muy injusto, tuve que aguantar mucho”, le diría hace unos meses a Sonsoles Ónega en una entrevista. “Siempre me he dejado conocer, ese ha sido mi mayor defensa. Porque, al conocerme, ya no me podían hacer tanto daño. Pero me hicieron mucho daño. Fue una época muy, muy complicada”, aseguró también la cantante en su entrevista.

Hoy, desde Ni que fuéramos Shhh, el nuevo Sálvame que se emite en TEN, Kiko Hernández ha querido mandar un recado a la antaño concursante de GH VIP.

Se estaba comentando la entrevista de Jorge Javier Vázquez a Olga Moreno del día antes en Supervivientes cuando Kiko hizo una pausa. “Niña, que no cantas, escúchame”, comenzó a decir. “Cómo se te ocurra decir otra vez que soy un maltratador y que te he maltratado. Escúchame bien, como me vuelvas a decir en redes sociales, o donde sea, que yo soy un maltratador, porque yo no tengo ninguna condena, no tengo ninguna denuncia puesta”, introducía el colaborador.

Antes de seguir, Kiko recordó cómo “tu madre me reía las gracias, cada vez que íbamos a La Muralla y decía bueno: habremos hecho un 20%, le has dado palos a mi hija, pero hemos hecho un 20”. Y entonces soltó la bomba: “En tu puñetera vida me vuelvas a llamar maltratador, porque te llevo directamente a los juzgados, ¿vale?”.

“Hasta aquí la tontería. Porque sé que estás sin un duro, sé que tienes tres hijos y sé que te tienes que ganar la vida como puedas. Pero se acabó ya las gilipolleces. Tú tienes una madre y yo tengo otra, ¿vale? Se acabó ya el tema del maltratador. Eso se lo llamas tú a otros, a mí, no”, insistía Hernández.

Rosario Mohedano, en una imagen de este 2023. GTRES

Hasta ese momento, Kiko había omitido el nombre, pero entonces quiso decirlo “para que quede claro: se llama Chayo Mohedano”. Kiko entonces contó con el apoyo de Belén Esteban, que recordó cómo ella y Rosa Benito eran amigas y su amistad se rompió por culpa de la cantante. “He sido la confidente de tu madre, y tu madre la mía”, le recriminó a Rosario.