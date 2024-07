Saltan las chispas entre Jorge Javier y Olga Moreno en 'Supervivientes': la pregunta que dinamitó su entrevista

La noche de este lunes en televisión estuvo marcada por el reñido duelo que protagonizaron Supervivientes All Stars y El Grand Prix. Para competir contra el programa de TVE, el reality preparó una noche de juegos, que no dejaron de encadenarse para que el espectador no acabara cambiando de canal.

Pero la gala del Tierra de Nadie también tuvo su momento álgido con el tensísimo reencuentro entre Olga Moreno y Jorge Javier Vázquez. La entrevista a la segunda expulsada de la edición siguió la estela del incómodo momento que el presentador tuvo con la ex de Antonio David Flores en el estreno.

Hay que recordar que Olga Moreno ganó su edición, meses después de que Telecinco emitiera la docuserie Rocío, contar la verdad para seguir viva. Desde entonces, Jorge Javier no había coincidido en un plató con ella, hasta el punto de ausentarse en la final que la coronó.

Pues bien, este lunes, el presentador y la concursante mantuvieron la cordialidad. Todo se torció con una (a priori) inofensiva pregunta en plena bronca con Kiko Jiménez. "Por cierto, ¿dónde está Agustín? ¿Y Agustín? Me acabo de acordar, perdón", espetó ella.

Fue entonces cuando Jorge preguntó lo siguiente: "¿Agustín, es? Perdona, perdona ¿Agustín, es? Representante, ¿y pareja?". En este punto hay que explicar que esta es la persona con la que Olga mantiene una relación sentimental tras separarse de Antonio David.

Jorge Javier en primer plano, y Olga Moreno al fondo, en el plató de 'Supervivientes'.

"No sé, y tú. ¿Tienes pareja? No voy a hablar. Sé que me lo vas a sacar. No voy a decir nada. Lo siento, perdonadme", dijo de forma cortante ella percatándose, a continuación, de que Agustín se encontraba detrás de las cámaras. "¡Qué guapo estás, hijo!".

Jorge Javier, que no se quedó callado y agregó lo siguiente: "Que me has preguntado, y yo, con total tranquilidad, te digo que no tengo pareja. Me parece que te lo he preguntado con la total tranquilidad".

"Pero si no lo he dicho cuando me lo has preguntado", respondió nuevamente Olga, siendo contestada de forma rotunda por Jorge: "Ya, ya. O sea, que yo, de la manera más tranquila del mundo, te he preguntado qué es. Y te digo tranquilamente que no tengo pareja. Que yo contesto a lo que me preguntan".

Para destensar, el presentador apuntó con humor: "Vamos, no lo descarto". "Sí, sí. Tendrás pareja algún día me imagino", dijo Olga, a lo que Jorge replicó siguiendo la broma: "O no, que no es obligatorio"