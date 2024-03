Chayo Mohedano arremete contra 'Sálvame' en compañía de Sonsoles Ónega: "Me machacaban todos los días"

Chayo Mohedano llevaba mucho tiempo sin aparecer en los medios de comunicación, pero este lunes, 25 de marzo, reapareció en Y ahora Sonsoles para hablar de su nuevo trabajo, que lleva por título Ave Fénix. Sin embargo, su visita al programa de Antena 3 sirvió para que la cantante recuperara su conflicto con Sálvame.

"Yo renací hace ya bastante tiempo de una situación nefasta en mi vida. Quien conozca mi trayectoria, sabe perfectamente de qué renací. Me agarré a la música, que siempre ha sido mi salvavidas. Pasé un momento malo y me inspiré en ese resurgir", contó a Sonsoles Ónega que quiso ahondar en el asunto.

"¿A qué te refieres, al amor, a las dificultades de tu carrera?", preguntó la presentadora, a lo que Chayo respondió: "Todos tenemos un Goliat contra el que luchar todos los días y yo durante mucho tiempo tuve un Goliat que me machacaba todos los días".

[Hiba Abouk confiesa a Dani Martínez que Brad Pitt la confundió con Angelina Jolie: "Le cambió la cara"]

Como la cantante no estaba siendo lo suficientemente clara, Sonsoles insistió nuevamente. Fue entonces cuando Chayo dijo lo siguiente: "Vosotros estáis en Antena 3 y es maravilloso, pero yo fui machacada durante mucho tiempo en otra cadena de televisión y fue muy duro. Fue muy injusto, tuve que aguantar mucho".

La hija de Rosa Benito - que acaba de regresar a Telecinco- y Amador Mohedano se estaba refiriendo a la época en la que recibía durísimos ataques desde Sálvame. "La impotencia me podría haber llevado por otros derroteros, pero me concentré en mi realidad, en la música y en lo que quería dejar", aseguró.

"Me hicieron mucho daño"

"Siempre me he dejado conocer, ese ha sido mi mayor defensa. Porque, al conocerme, ya no me podían hacer tanto daño. Pero me hicieron mucho daño. Fue una época muy, muy complicada", terminó de decir Chayo mientras que Sonsoles recondujo la entrevista.

A continuación, la sobrina de Rocío Jurado comentó resignada que los medios siempre se han interesado más por su familia que por su faceta como cantante, algo por lo que decidió apartarse de la televisión. "Es lo mejor que hice. Pero estoy muy contenta porque hay mucha vida sin la tele", manifestó.

Además, Chayo confesó que ha tenido que negarse a realizar algunas entrevistas para otras cadenas de televisión porque lo que querían era preguntarla sobre cuestiones de su vida privada y no por su resurrección artística. En concreto, querían que hablase sobre el caso de Antonio Tejado -tienen un hijo en común- y María del Monte.