Hiba Abouk confiesa a Dani Martínez que Brad Pitt la confundió con Angelina Jolie: "Le cambió la cara"

Hiba Abouk fue una de las invitadas de la tercera entrega de Martínez y Hermanos en Cuatro este lunes. La actriz, que pronto estrenará en atresplayer la serie Eva & Nicole estuvo acompañada de Paco León y Leo Harlem en el programa de Dani Martínez, que igualó su mejor cuota de pantalla con un 7,1% y marcó récord en número de espectadores (664.000).

La intérprete se lo pasó fenomenal en cada uno de los juegos que proponía el formato, en sintonía del buen momento que está viviendo tras su vuelta a Madrid tras su divorcio con el futbolista del PSG Achraf Hakimi. Uno de ellos dio pie a que Hiba desvelara la famosísima actriz con la que muchas veces ha sido confundida.

"Con Angelina Jolie", reveló Hiba explicando que aún le sucede. "¿Sabes con quién me pasó?", preguntó creando intriga al cómico y a sus compañeros de sillón. Fue entonces cuando contó que hasta Brad Pitt cayó en el estreno de la película Babylon el año pasado en París. "Él pasó a mi lado, me vio y se le cambió la cara. Yo me di cuenta que me estaba mirando más de lo normal y entonces me dijo 'hola', le respondí y se fue".

Hiba contó que todo ocurrió en una "sala cerrada" en la que había "pocos invitados", algo que Dani Martínez aprovechó para cachondearse del momento. Y, es que, como muchos sabrán, Brad Pitt estuvo casado con Angelina Jolie. "Pensaría: en una sala cerrada y con poca gente y me ponen a mi exmujer. ¿De verdad?".

Hiba Abouk también explicó que encontraba allí porque una de las actrices del reparto de la cinta, Li Jun Li, es muy amiga suya. "Ella fue la que más tarde me contó que Brad Pitt le había dicho 'se parece un montón a Angelina".

Por otro lado, Hiba Abouk compartió con Dani Martínez que el boxeo "me ha salvado la vida". El programa de Cuatro emitió el vídeo en el que la actriz da "hostias como panes" y ella avanzó que tiene que entrenar a fondo porque tiene por delante un nuevo proyecto de acción. "Me tengo que preparar bastante", dijo.