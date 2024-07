Víctor Sandoval confiesa en el nuevo ‘Sálvame’ que contrató servicios de prostitución: “Llevaba datáfono”

El pasado viernes, Álvaro Escassi contó en ¡De Viernes! de Telecinco cómo ha mantenido en muchas ocasiones relaciones con mujeres que son transexuales. Un testimonio que venía a colación con su ruptura con María José Suárez, que se produjo después de que él mantuviese relaciones y conversaciones con una chica trans, que, al parecer, se llama Valeri.

Hoy, en Ni que fuéramos Shhh, el nuevo Sálvame, el programa ha mandado a Víctor Sandoval a un parking para encontrarse con un confidente. Alguien que le aportaría datos sobre cómo se conocieron Álvaro y Valeri, y que sería diferente a lo narrado por el jinete en el espacio de Santi Acosta y Beatriz Archidona.

Así, el periodista y cantante contó que tenía delante de sí un mail con conversaciones entre ambos, y se ofrecía a leerlo, pero le frenaba el no saber “hasta qué punto es legal”. Tras jugar un poco al despiste, Víctor señaló que Valeri sería prostituta, y eso le sirvió para hablar de la prostitución de este colectivo de mujeres.

“Hay algunas que están mejor valoradas que otras. Digamos que son prime, y otras no son prime, todo depende de algo, y esta chica es prime, o premium”, apuntaba sobre Valeri. Y cifró los servicios de esta mujer en 200 euros por hora. “Este servicio comienza ocho y media de la mañana”, detallaba Víctor. Sin embargo, Escassi no habría pagado a Valeri y por eso ella le reclamó dinero.

“¿Cuando tú contratas un servicio de prostitución, se paga por adelantado?”, le preguntaba María Patiño. “Yo no he contratado ninguno. Sí he contratado, es verdad. Hace muchos años”, corregía el colaborador. “Que ha pagado”, decía sorprendida Belén Esteban, de fondo.

"Le pasé la Visa"

“Yo me acuerdo de que el chico vino a casa. Estuvimos hablando una hora, y cuando se fue le pase la Visa. Ya está. Llevaba un datáfono”, terminaba de contar sobre su experiencia Sandoval. Tras esta historia personal, siguió hablando de Álvaro Escassi.

Según su punto de vista, el jinete ya conocía previamente a Valeri “por la manera de hablar y escribirle”. Así, él notaba una “familiaridad” que le lleva a pensar que la vez que Álvaro no le pagó no sería el primer encuentro entre ambos.

El hecho de que el protagonista de I love Escassi no pagase lo que solicitó fue lo que provocó que Valeri escribiese un correo electrónico a María José Suárez contándole todo, y esto desencadenó la ruptura entre la pareja. Una relación que, según Álvaro, era de pareja abierta, aunque la antaño Miss España no lo consideraba así.