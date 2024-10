Marta Riesco deja al aire las costuras del nuevo ‘Sálvame’ al desvelar una cláusula de su contrato tras una discusión

Tras la acalorada discusión de María Patiño y Marta Riesco en Ni que fuéramos Shhh del pasado jueves, el nuevo Sálvame ha buscado en la entrega de este viernes la reconciliación entre ambas compañeras. Unas chispas que surgieron tras debatir sobre la persecución de los reporteros a Bárbara Rey por todo lo que se está hablando de su relación con el rey emérito, y que acabaron con ataques de índole personal.

El reencuentro no ha sido sencillo: la presentadora no dudó en calificar a la antaño reportera de El programa de Ana Rosa de “trilera” o “tramposa”, mientras que Marta llamaba “pelotas” a sus compañeros por seguir las directrices de la dirección.

La tensión llegó en un momento en el que Marta Riesco habló de acoso laboral y de haber sido víctima del mismo. “Pues haber denunciado, vamos a continuar”, le espetó María Patiño, cortando su discurso, y añadía: “Yo no voy a tragar con una mentira. Denunciaste por despido improcedente. ¿Tienes una sentencia o llegaste a un acuerdo extrajudicial? O me mientes fuera de cámara, o me dices la verdad delante de cámara. Pero fuera de cámara me dijiste: llegué a un acuerdo porque no me quedó más remedio”.

criticó a María por exponer algo que le contó de forma privada, y aseguró no haber dicho eso. “Entonces me mentiste”, le reprochó Riesco, quien acabó levantándose del plató para hablar con David Valldeperas, director del formato.

El programa no emitió la reunión de la también cantante, y durante su ausencia en el plató, Marta aprovechó para cargar contra la gallega en X, la red social antes conocida como Twitter. “No tengo palabras con lo que acabo de vivir. Por mí y por toda la gente que ha sufrido acoso laboral no puedo permitir de nuevo un machaque de este tipo por parte de María Patiño”posteaba. Y añadía: “Estoy esperando a hablar con Valldeperas, porque si abandonas el programa hay una multa que no puedo pagar”, dejando al descubierto una de las cláusulas de su contrato.

Más tarde, Marta Riesco entró al plató, cuando María Patiño se iba a dirigir hacia la cocina para elaborar un arroz con leche. “¿Marta, te puedo dar un beso? Bienvenida de nuevo a la sección”, le decía la presentadora. “Hablaremos, porque estas cosas tienen su tiempo”, añadía María Patiño, que invitó a su compañera a tomar su asiento mientras se ponía a los fogones.

No tengo palabras con lo que acabo de vivir. Por mí y por toda la gente que ha sufrido acoso laboral no puedo permitir de nuevo un machaque de este tipo por parte de @maria_patino . Estoy esperando a hablar con Valde porque si abandonas el programa hay una multa q no puedo pagar. — MartaRS (@MartaRiesco) October 11, 2024

“Yo (haré) lo que a ti te parezca, que eres la presentadora, si quieres que te ayude en la cocina te ayudo...”, decía Marta, provocando una fuerte reacción de María Patiño. La gallega, sin embargo, insistía en que Marta tomase los mandos del programa, para que así no se sentase en su lugar Javier de Hoyos, y así “haya movimiento”.