Gema López carga contra Alejandra Rubio desde ‘Espejo Público’: “No des lecciones a los periodistas”

Esta mañana, en Espejo Público han emitido unas imágenes de Alejandra Rubio en un photocall de un evento para la lucha contra el cáncer. Y Gema López, la conductora de la sección de crónica social, ha sido muy dura con la hija de Terelu Campos, a la que ha afeado su comportamiento con la prensa, y a la que ha dejado valiosos mensajes.

“Ayer, Alejandra Rubio acudía a un acto solidario. Había preguntas que no quería contestar, y se permite el lujo de explicar a los reporteros cómo hacer su trabajo”, explicaba Gema. En el vídeo se escuchaba a Aurelio Manzano preguntándole si donaría el dinero que ha cobrado por acudir al evento para la lucha contra esta enfermedad. Ella le pregunta que cómo sabe si ha cobrado, y el conocido periodista de corazón le aclarara que porque lo ha preguntado. “No te voy a contestar si he cobrado o si no he cobrado”, se limita a decir la antaño colaboradora de Así es la vida.

A continuación, los periodistas hacen preguntas que Alejandra no termina de responder, con frases como “eso lo llevo en privado, no creo que interese mucho a nadie...” o “a mí dejadme de rollos”. “Mucho periodismo y tal, y se olvidan muchos temas a la hora de hacer entrevistas”, sentenciaba también la joven. “Yo estoy por aquí para hablar de algo mucho más importante, que es la lucha contra el cáncer”, añadía.

Sobre el cáncer, Alejandra recomendó “donar 30 centímetros” de cabello, algo que ella misma no puede hacer por teñirse. También le preguntaron si tenía algún consejo para alguien que afronte esta enfermedad, que tan de cerca tocó a su familia. “Yo no puedo dar un consejo…”, atinaba a decir ante las cámaras.

Ya en plató, Pilar Vidal salió a echar un capote a Alejandra. “Yo creo que ella sí tiene un mensaje muy potente en cuanto a la lucha contra el cáncer puesto que lo ha vivido con su madre y me consta que lo ha vivido y que lo pasó muy mal”, afirmaba, apuntando que dio el mensaje que “le han dejado”. Sin querer criticar el tipo de preguntas, valoró que Alejandra tiene un “carácter muy especial”, pero que siempre atiende a los medios, en eventos o por la calle.

Gema López, sin embargo, tenía otra opinión, y habló a cámara como si de dirigiese a la propia Rubio: “Mira, Alejandra. Solo te voy a decir una cosa. Cuando tú eres Alejandra Rubio y te quieres dedicar a esto tienes dos opciones: o ser colaboradora por ser hija de él o prepararte y ser periodista”. “Si has elegido ser colaboradora, no des lecciones a los periodistas, para lo que tú no te has preparado”, sentenciaba.

Susanna Griso quiso decir “en descargo de Alejandra” que la pregunta de qué podría decir a un enfermo de cáncer es “muy tramposa”. Alonso Caparrós, por su parte, aseguró que Rubio es “una chica maravillosa”, pero que a veces puede que “se le vaya la olla y se le suba un poquito la fama y la popularidad”. “Le sobra un poquito de esa soberbia”, terminaba de decir el colaborador.