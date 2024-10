Gema López estalla contra Mariló Montero por el rey Juan Carlos: "Con gente como tú no se puede profundizar"

Los audios del rey Juan Carlos y la vedette Bárbara Rey están copando la actualidad de los últimos días. Y es que no hay día en el que no se publique alguna información relacionada con el controvertido affaire que protagonizaron ambos a finales de los años noventa.

En este sentido, el asunto está protagonizando también las tertulias de los principales programas de televisión. Este miércoles, los colaboradores de Espejo público han comentado los últimos audios publicados con conversaciones entre el Emérito y Bárbara Rey en los que el monarca habla sobre el Gobierno de Felipe González.

Durante el debate entre los tertulianos, Mariló Montero se ha enfrentado a Gema López por defender al rey. "Él no habla como jefe de Estado, está con su amante, y en las conversaciones entre amantes se habla de todo. No tiene ningún sentido decir que se comporte como un jefe de Estado", ha comenzado diciendo la presentadora.

Mariló Montero durante la tertulia. Antena 3

En este punto, Gema López ha incidido en la posible edición de los audios. "A mí lo que me sorprende es que el Rey hable tan poco. La sensación que tengo es que esto se ha editado y se le ha dejado hablar de aspectos privados, pero que en el mundo de la política, cuando él se ha despachado a gusto con Bárbara, esto está editado y se están ocultando cosas", ha asegurado.

Una idea que ha compartido Mariló Montero: "Falta información porque no se ha contado ningún secreto de Estado que haya trascendido ya a la prensa política, esto es del corazón".

Mariló Montero y Gema López se enzarzan en una discusión

La referencia a que los audios entre el Emérito y la presentadora sean solo un asunto del mundo de corazón ha sido lo que, precisamente, ha 'encendido' a Gema López. "No estoy de acuerdo, interesa que sea del corazón, hay que arañar para que no sea, y si hay más audios, sacarlos", ha dicho la copresentadora.

En ese momento, Mariló se ha explicado: "El ámbito donde esto está desarrollándose es en el corazón. Ha estado dos días en los Informativos porque en los audios, evidentemente, no se cuentan según qué cosas. ¿Cuántas horas se han grabado? ¿Durante cuánto tiempo? Tiene que haber edición porque las conversaciones no nos las están dando completas".

La periodista ha continuado su argumento apuntando al daño que los audios están causando a toda la Corona: "Está haciendo muchísimo daño no solo a la reina Sofía, sino también al rey Felipe y a la princesa de Asturias y futura reina de España, que se está tragando todo esto que no va a ningún lado".

"Que se lo hubiese pensado antes porque el riesgo lo corría", ha respondido Gema, que ha estallado contra Mariló: "Yo no te he interrumpido". "Es muy simplista querer circunscribir esto al mundo del corazón porque es lo que se pretende, lo que deberíamos hacer es indagar en muchas más cosas. Lo que pasa es que, mientras hablemos de 'era una amante que ha querido aprovecharse' no profundizamos. España ya no es tonta", ha dicho.

La copresentadora ha continuado su crítica contra la periodista y escritora: "Con gente como tú no se puede profundizar porque lo queréis llevar al debate del corazón, no al que realmente interesa (...) No pongas el foco ahí, ponlo en él, no en si se acostaba con Bárbara Rey, que ya lo sabíamos"

"Queremos restarle importancia a lo importante, velando con lo que pasaba debajo de unas sábanas (...) Nos quedamos con lo anecdótico. Es muy grave", ha continuado Gema, mientras que Mariló ha continuado defendiendo que "estamos juzgando ahora mismo al Rey (emérito) por sus infidelidades. En la calle no está esto tan caliente". "Será en tu calle", ha zanjado la copresentadora.