Juan del Val, muy crítico con el rey Juan Carlos tras los nuevos audios: "Él solito se ha cargado todo lo bueno que hizo"

Siguen dando que hablar los audios de las conversaciones entre el rey Juan Carlos y Bárbara Rey durante su romance. Sin ir más lejos, en la tertulia de El Hormiguero de esta martes, Pablo Motos y sus colaboradores dedicaron parte del tiempo a abordar el tema.

"Vamos de vergüenza en vergüenza. Seguimos conociendo audios de Juan Carlos y Bárbara Rey. En los últimos, Juan Carlos habla de su mujer, la reina Sofía, y de que no convivía con ella", introdujo el presentador de Antena 3. Poca "sorpresa" entraña el 'descubrimiento' para Juan del Val.

Y es que, en estas charlas, queda cristalina el tipo de relación que mantenían el emérito y Sofía de Grecia. Eso sí, los rumores han existido siempre. "Para mí es comodísimo porque como reina cumple de maravilla. Encima, aguanta, no se va con otro", se le oye decir al exmonarca en estos documentos sonoros.

"Como ha pasado tanto tiempo, se nos olvida la gravedad. Lo de Woody Allen, ¿no? 'La comedia es igual a tragedia más tiempo'. Me hace muchísima gracia la sorpresa cuando dice que no estaban juntos. Oh, qué sorpresa", ironizó el marido de Nuria Roca.

"Que, por cierto, el rey Juan Carlos y la reina Sofía siguen casados. No felizmente, pero siguen casados. Al final, yo creo que se ha convertido más en una noticia del corazón", señaló Del Val, que recordó las declaraciones del emérito cuando trascendió que escribiría sus memorias: "Él justificó esas memorias porque se le estaba robando su relato. Él solito ha sido el que se ha cargado lo bueno que ha hecho".

Pablo Motos, presentador de 'El Hormiguero' Atresmedia Televisión

En el debate había diversidad de opiniones sobre la imagen pública de Juan Carlos. Por ejemplo, a juicio de Rosa Belmonte, pesaba más "lo bueno que lo malo" en una balanza. Aun así, reconocía que los audios le daban "vergüencita": "En la cama se dicen muchas cosas".

"La única razón por la que nos podemos reír de estos episodios es porque pasaron hace tiempo y se tomaron las medidas fundamentales para forzar la abdicación del rey y mandarlo a Abu Dabi", opinó Rubén Amón, poniendo el foco en los "medios de comunicación y el 'pull' de empresarios" que participaron del encubrimiento al rey durante décadas.

"A mí me dan igual los secretos de cama. Lo que me importa es que los españoles han tenido que pagar con su dinero el precio de los chantajes de la amante del rey. Eso nos ha costado", sentenciaba Amón en la tertulia de este martes.