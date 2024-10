Juan del Val, alto y claro sobre los nuevos audios de Bárbara Rey y Juan Carlos I: "En privado, también se miente"

Este jueves 3 de octubre, El Hormiguero volvió a tener su habitual debate con Cristina Pardo, Tamara Falcó, Nuria Roca y Juan del Val. El escritor volvió a mostrar su tono más disonante y directo. Entre los temas que se abordaron, estuvo el de los nuevos audios filtrados entre Bárbara Rey y Juan Carlos I. El marido de Nuria Roca habló alto y claro sobre una posibilidad que pocos barajan: que el Emérito no estuviera siendo sincero.

El escándalo vive un nuevo episodio tras las publicaciones de más audios. En esta ocasión, ha sido Ok diario la que ha filtrado escandalosas declaraciones en las que el Emérito comparte impresiones sobre temas de actualidad del Estado a la que era su amante. Cristina Pardo era la primera en compartir sus impresiones, tachando al exmonarca de “imprudente”.

“Hablaba de temas de actualidad de la época, la desaparición de Roldán, hablaba hasta del 23F con unas declaraciones bastante inquietantes. Comentaba el silencio de Armada, que fue condenado por el golpe de Estado. Soy partidaria de la transparencia, pero me parece un desastre que, en aquella época, se pagase esas cantidades de dinero a Bárbara Rey para que esos audios no salieran a la luz”, explicaba la presentadora de Más Vale Tarde.

“Al final, según los servicios secretos, ella se quedó con una copia del material y con el dinero. Debe haber más copias circulando del material. Al final, a quien perjudica más es a la actual Corona. Bárbara Rey está amortizada, con el Emérito se agudiza la parte más negativa de su imagen. Son los actuales Reyes los perjudicados, no dejan de chapotear en el fango por H o por B. Pero, vamos, el Emérito es bastante imprudente en sus conversaciones con su amante”, sentenciaba Pardo.

“Preferiría que hablaran de lo mucho que se querían y no de Roldán o el 23F”, agregaba Pardo. “Realmente, los audios no revelan nada que no sepamos”, matizaba Juan del Val. “Es verdad que, los que dicen que van a salir más audios, serían más interesantes si pudieran demostrar alguna vinculación del rey Juan Carlos con el 23F. Sería lo único relevante”, argumentaba el autor de Bocabesada.

'El Hormiguero'.

“Habla del silencio de Armada. Mucha gente lo ha interpretado de cierta manera, pero puede significar muchas cosas. Pero la reflexión que hago es que tenemos la idea de que cuando la gente habla en público puede mentir, pero que dice la verdad en privado. Con lo cual, damos por hecho que, en estos audios, lo que él le estaba diciendo a Bárbara Rey es la verdad. Esto no tiene por qué ser así. La gente puede mentir de la misma manera en público y en privado”, razonaba.

“Bárbara Rey era su amante. Siempre se ha comentado, y con razón, que el Emérito tiene cierta incontinencia verbal, un bocazas. Pero, ¿por qué tendemos a pensar que alguien que habla con un amante, un amigo o un hermano está diciendo siempre la verdad? No tiene por qué. A lo mejor, lo que oímos en los audios tampoco es verdad”, concluía.