Juan del Val, muy crítico con las parejas que se revisan el móvil: "Nos avergonzaremos de estar teniendo este debate"

Como cada domingo, La Roca ha dedicado unos minutos a la sección del semáforo. En ella, los tertulianos del programa de laSexta deben valorar una situación positiva o negativamente, mostrando un cartón verde o rojo. Este 29 de septiembre, ha sido el hecho de "espiar" o no el teléfono móvil de la pareja.

El espacio vespertino ha emitido una pieza en la que una reportera preguntaba a varios famosos su opinión sobre el tema. Luego, Nuria Roca lo sometía a debate entre los colaboradores. Nacho García tiraba de su habitual humor: "En contra de mirar móvil a tu pareja y de mirar tu propio móvil".

"Es más, si me escribís un Whatsapp y no contesto, es porque me da pereza mirar el móvil. Es más, estoy en contra de tener pareja. En contra de la gente y en contra de los móviles. ¡Que vuelva el teléfono fijo!", bromeaba el también presentador de Cuerpos Especiales, en Europa FM.

Bastante más contundente, e incluso indignado, se ha mostrado Juan del Val: "Yo es que ni siquiera voy a votar. Estoy convencido de que, cuando estemos haciendo La Roca dentro de 20 años, Berni [Barrachina] pondrá un vídeo de nostalgia y nos avergonzaremos del debate que estamos teniendo ahora mismo".

"Porque no hay debate, ¿no?", ha preguntado la conductora del formato de Cuarzo, pero al parecer los tiros no iban por ahí: "No, no es que no haya debate. Hay un malentendido muy chusco en lo que estaban diciendo los famosos. 'Es que lo hacía cuando dudaba de mi pareja'. No, ni cuando dudabas, ni cuando no dudabas. ¡Es un no!".

Juan del Val, colaborador de 'La Roca' Atresmedia Televisión

"Si tu pareja te mira el móvil, vete", ha añadido Sara Ramos, levantando firmemente la cartulina roja. No obstante, a Del Val le quedaba por hacer una última apreciación sobre esta costumbre que le produce "asco, aparte de ser delito".

"Hay una pregunta que me parece que tiene todo el sentido cuando te cuentan lo que es el amor y la pareja. Cuando un niño o una niña de 20 años dice: 'Ah, ¿y qué tiene que ocultar?'. ¡Como si fuera algo malo ocultar! Es que creo que se tiene que ocultar. Es una obligación", ha asegurado Juan.

"No se trata de ocultar, sino de privacidad", le corregía su mujer, que ya intentaba rebajar el tono de la tertulia para pasar al siguiente asunto en escaleta. "Si es tu privacidad, no tienes que compartirla con nadie. ¡Con nadie! Eso no es el amor. Por lo tanto, me avergüenza el debate", ha sentenciado el escritor.