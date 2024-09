Juan del Val, sobre la posible retirada de una película del Festival de San Sebastián: "Un ejercicio de censura"

Mañana, 23 de septiembre, está previsto que el documental Tardes de soledad, se proyecte en el Festival de San Sebastián. Este largometraje, dirigido por Albert Serra, ha recibido una gran cantidad de críticas, debido al punto de vista en el que trata la tauromaquia.

Precisamente por esto, el partido animalista PACMA realizó una solicitud formal a dicho certamen, ya que consideran que contribuye a "humanizar una práctica violenta". En este largometraje, se presenta la vida del torero Andrés Roca Rey y se centra en sus experiencias personales en el ruedo y el estado mental en el que se encuentra en el mismo.

Durante la emisión de este domingo de La Roca, programa presentado por Nuria Roca, los colaboradores han hablado sobre todo que está sucediendo en el festival, y no han pasado por alto este hecho.

Juan del Val y Nuria Roca en 'La Roca' Atresmedia Televisión

Juan del Val, colaborador de este magacín, tiene muy clara su postura en lo referente a este tema. Marta Critikian, quien ha aprovechado su aparición en el programa para anunciar su boda, ha repasado los 'momentazos' y polémicas que están teniendo lugar en San Sebastián.

El escritor y guionista ha calificado esta solicitud como "un ejercicio de censura". Además, ha añadido que "pedir que no se emita una película porque la temática no te gusta, me parece de una pobreza intelectual sideral".

Según su punto de vista, este documental no fomentaría el toreo. Es más, no cree que vaya a llamar la atención de la audiencia. "He tenido la oportunidad de verlo y me parece que es una película que no tiene público".

"A los taurinos, no nos interesa. A los antitaurinos, obviamente tampoco y al público neutro tampoco", ha añadido el colaborador. Sin embargo, le han recordado que la polémica que ha surgido puede provocar que sean más las personas que quieran verlo. Aún así, insiste en que poca gente aguantará "más de cinco minutos".

Nuria Roca ha querido saber por qué no cree que tenga éxito entre el público. Su marido ha explicado que el enfoque sea el más adecuado: "Lo que ha contado del toreo es la parte que a él le ha llamado más la atención artísticamente. Una visión del toreo excesivamente dura".

Indica que PACMA quiere 'censurar' el largometraje porque "las películas de cine tienen que ser de lo que a ellos les parece bien". Añade que entiende que intenten acabar con la tauromaquia como tal, pero no con el 'film'.

Distintas comparaciones

La presentadora ha indicado que tal vez esta propuesta se fundamente en que este tipo de imágenes fomentan algo que ellos no defienden. "Perdón por los paralelismos, que siempre son evidentemente absurdos. Esto es como si yo cuento una película sobre un asesino o un violador", ha comparado el escritor.

Finalmente, han indicado que todavía no se sabe a ciencia cierta si la película se estrenará no. Según los colaboradores, Albert Serra habría pedido que el público viera el documental antes de juzgarlo.