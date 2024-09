Una constelación de maestros y estrellas deslumbra en el Festival de San Sebastián

Tras la discreta sección oficial de la pasada edición, el festival ha reaccionado con una selección potente en la pugna por la Concha de Oro, cargada de cineastas célebres. Por ejemplo, Mike Leigh, que añade a su filmografía un nuevo retrato social y realista en Mi única familia. En la misma línea se mueven los últimos trabajos de los franceses François Ozon y Audrey Diwan: Cuando cae el otoño, sobre la relación de una abuela con su nieto, y Emmanuelle, un remake de la película erótica protagonizada por Sylvia Kristel en 1974.

Hay expectación con el alemán Edward Berger, director de la oscarizada Sin novedad en el frente (2022), y su Cónclave, sobre la elección de un nuevo Papa con Ralph Fiennes en el reparto, así como por ver el regreso a la dirección de Johnny Depp más de un cuarto de siglo después de The Brave (1997) con Modi, Three Day on the Wings of Madness, biopic del artista Modigliani.

Y a sus 91 años, el ínclito cineasta griego Costa-Gavras concursará con El último suspiro, un diálogo filosófico entre un médico y un escritor. Clausurará el irlandés John Crowley con la comedia romántica Vivir el momento, protagonizada por Andrew Garfield y Florence Pugh.

El cine del futuro

Los nombres célebres animan la sección oficial, pero siempre son necesarias algunas apuestas más arriesgadas. Una de ellas la presenta el estadounidense Joshua Oppenheimer, que tras triunfar como documentalista con The Act of Killing (2012) se lanza al musical al estilo Broadway en The End, sobre el fin del mundo.

La inacabable estirpe de los Coppola estará en Zinemaldia gracias a Gia, nieta de Francis y sobrina de Sofia, con el drama social The Last Showgirl, protagonizada por Pamela Anderson. Además, se proyecta el debut de la portuguesa afincada en Escocia Laura Carreira, On Falling, sobre la necesidad de comunicación de una inmigrante.

Españoles, en primer plano

La sección oficial vuelve a servir el pistoletazo de salida de las películas patrias con mayor potencial en los Goya. Es el caso de lo nuevo de Pilar Palomero, Los destellos, sobre una mujer (Patricia López Arnaiz) que cuida de su exmarido enfermo (Antonio de la Torre). Una veterana como Icíar Bollaín se bate el cobre con Soy Nevenka, basada en la historia de la concejala de Ponferrada que denunció al alcalde por acoso sexual hace 25 años.

El debutante Pedro Martín-Calero apuesta por el terror en El llanto, una historia sobre varias mujeres en distintos continentes que escuchan de manera misteriosa el mismo lamento. Otro que llevará el riesgo a la lucha por la Concha es Albert Serra, que, tras triunfar en Cannes con Pacifiction (2022), nos narra un día en la vida del torero Andrés Roca Rey en Tardes de soledad.

Ester Expósito en 'El llanto'

Fuera de concurso, Paula Ortiz mantiene el pulso histórico de Teresa (2023) en La virgen roja, sobre la niña asesinada por su madre Hildegart Rodríguez Carballeira, mientras que Alauda Ruiz de Azúa y Javier Giner debutan en las series. La primera con Querer, sobre una mujer que acusa a su marido de llevar 30 años violándola, y el segundo con Yo, adicto, crónica personal de cómo superó su adicción a las drogas.

Debut de C. Tangana como director

Antón Álvarez, más conocido como C. Tangana, acaparó los focos del festival el año pasado como protagonista del documental Esta ambición desmedida. En esta ocasión, acude al festival como director de La guitarra flamenca de Yerai Cortés, retrato íntimo del pujante músico alicantino, en la sección New Directors.

Pero hay más españoles en otros apartados de la programación, como Rodrigo Cortés, que presenta Escape, película protagonizada por Mario Casas y producida por Scorsese sobre un hombre que quiere vivir en la cárcel (en Galas RTVE). O Marco, de Aitor Arregi y Jon Garaño, que llega de Venecia directa a la sección Perlas, con Eduard Fernández interpretando a Enric Marco, el hombre que se inventó ser una víctima de los campos de concentración nazis.

Astros de Hollywood

Si el año pasado fue una leyenda del cine español como Víctor Erice quien protagonizó uno de los grandes momentos del festival al recoger el Premio Donostia, algo parecido se espera de la presencia en San Sebastián de Pedro Almodóvar para recoger el mismo galardón y presentar La habitación de al lado.

Otro Premio Donostia irá a las manos de la actriz australiana Cate Blanchett, protagonista asimismo del cartel. Y Javier Bardem recogerá el que se quedó sin entregar en la pasada edición por la huelga de actores en Estados Unidos. El fin de la dichosa huelga también propiciará que los astros de Hollywood vuelvan a desfilar por la alfombra roja.

Películas de relumbrón en 2024

Como es tradición, se proyectará en San Sebastián la última Palma de Oro de Cannes, Anora de Sean Baker, en la prestigiosa sección Perlas. Volará alto con títulos muy esperados por los cinéfilos como los nuevos trabajos de Sorrentino (Parthenope), Hong Sang-soo (Necesidades de una viajera), Paul Schrader (Oh Canada) o Jacques Audiard, Emilia Pérez, musical protagonizada por la española Karla Sofía Gascón, ganadora como mejor actriz en el último Cannes. Y por fin podrá verse en España la monumental Megalópolis de Francis Ford Coppola, para descubrir si es una obra visionaria o una descomunal pifia.

Una imagen de 'Anora', la Palma de Oro de Sean Baker

Puente con Latinoamérica

Una vez más, el festival tiene la voluntad de ejercer de conexión con Latinoamérica. En la sección oficial destaca lo nuevo de la chilena Maite Alberdi (El agente topo), que se pasa a la ficción con El lugar de la otra, inspirada en la historia real de María Carolina Geel, quien asesinó a su amante.

El argentino Diego Lerman (El suplente) concursa con El hombre que amaba los platos voladores, también inspirada en la realidad, sobre el excéntrico periodista José de Zer, que se inventó la presencia de OVNIS con imágenes falsas, generando un gran escándalo.

Y en la veterana sección Horizontes Latinos podrán verse hasta 14 títulos del vasto continente, como lo nuevo de la venezolana Mariana Rondón (Zafari) o del peruano Salvador Solar (Ramón y Ramón).