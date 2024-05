Sean Baker, Palma de Oro en Cannes con 'Anora', la epopeya de una prostituta

La película Anora, dirigida por Sean Baker, ha sido reconocida con la Palma de Oro del Festival de Cannes en su 77ª. edición. El director de filmes como The Florida Project (2017) o Tangerine (2015) ha dedicado el galardón "a todos los trabajadores sexuales del pasado, del presente y del futuro".

Protagonizada por Mikey Madison, Anora es la epopeya de una prostituta que comienza viviendo un cuento de hadas cuando se casa con el hijo de un rico oligarca. Proyectada en el ocaso de La Croisette, la dimensión de sus personajes y la sensibilidad de la historia, que por momentos recuerda a los hermanos Coen pero también al Tarantino de Pulp Fiction, conciliaron a la crítica en el último momento.

"Tenemos que luchar para mantener el cine con vida, hacer largometrajes para que se exhiban en las salas", ha reivindicado el director estadounidense tras recoger el galardón más preciado de manos de George Lucas. El director de Star Wars ha protagonizado uno de los momentos más conmovedores de la ceremonia de clausura al ser sorprendido por Francis Ford Coppola, que exhibió hace solo unos días su delirante Megalópolis en la cita francesa, cuando iba a recoger la Palma de Oro honorífica.

[Sean Baker toca el cielo en el Festival de Cannes]

El responsable de obras maestras como El Padrino o Apocalypse Now no ha querido perderse el homenaje a su "hermano", según sus palabras, y entre ambos han cuajado un entrañable instante para la hemeroteca de la historia del cine. "Yo no soy más que un chaval que creció en un viñedo de California, así que es un verdadero honor llegar aquí", ha dicho Lucas.

La otra gran ovación de la noche también se esperaba. Mohammad Rasoulof escapó hace solo unos días de Irán, después de que el gobierno de su país emitiera una condena para el director y guionista de ocho años de prisión, latigazos y la confiscación de sus propiedades. Tras verlo aparecer en la rueda de prensa de la última jornada del festival, parecía impensable que no compareciera también en el escenario en la gala de clausura.

[Mohammad Rasoulof habla de su exilio desde Cannes: “Nuestra vida es muy similar a la de los gánsteres”]

Rasoulof recibió entre vítores el Premio Especial del Jurado por La semilla del higo sagrado, una denuncia a la represión del gobierno iraní contra las mujeres. Se ha acordado de sus compañeros de equipo detenidos durante el rodaje de la película, que coincidió con la noticia de su condena. "No permitan que la República Islámica trate de este modo al pueblo iraní", ha exclamado.

Jacques Audiard ha sido el otro gran triunfador con dos premios. La mejor interpretación femenina se la han repertido todas las mujeres que componen el reparto de Emilia Pérez, un musical trans que ha encandilado a buena parte de La Croisette. La actriz transexual española Karla Sofía Gascón ha pronunciado un beligerante discurso identitario en representación de las otras premiadas, Selena Gomez, Adriana Paz y Zoe Saldaña. "Cuando mañana veáis esta noticia, estará llena de comentarios terribles. ¡A ver si cambiáis, cabrones!", ha concluido.

[George Lucas: "Soy un tipo testarudo y no he querido que nadie me dijera cómo hacer mis películas"]

Juan Antonio Bayona, miembro del jurado del festival, ha celebrado, en un español alto y claro, "la identidad del cine" al grito de "¡Viva México!" cuando le ha tocado presentar el Premio del Jurado para Emilia Pérez.

Por su parte, Viola Davis ha entregado el Gran Premio "a las voces del cambio", según su particular designación, a la película All we imagine as light, de Payal Kapadia. "Sobrepasa todas mis expectativas", ha expresado emocionada la cineasta india, que ha subido al escenario a las actrices de su película para hacer un alegato por "la amistad entre mujeres", por muy diferentes que sean. "Es lamentable que las mujeres compitan entre ellas", vino a decir. Y que le encantaba Miguel Gomes.

['The Substance', la película más aberrante, excesiva y demencial de Cannes]

Y es que el realizador portugués, reconocido con el premio al mejor director, ha situado su película en el sudeste asiático. Grand Tour ha sido también una sorpresa de última hora entre las películas que competían por la Palma de Oro. Tras recibir el galardón de manos de Wim Wenders, no ha dudado en brindar un homenaje a sus maestros del cine portugués. "No ocurre tan a menudo tener películas portuguesas compitiendo aquí. Y no voy a hacer comentarios al respecto", ha deslizado.

Coralie Fargeat se ha alzado con el premio al mejor guion por The Substance. La principal destinataria de sus agradecimientos ha sido Demi Moore, protagonista de la película: "¡Qué regalo tan maravilloso ha sido trabajar contigo!". Y ha culminado su discurso con una reivindicación feminista: "La película habla de mujeres en un mundo impregnado de violencia. Espero que esta película sea el primer ladrillo para cambiar el mundo. El cine puede ser el inicio de una revolución que aún no ha empezado". Jesse Plemons, ausente en la gala, ha sido reconocido como el mejor actor por Kinds of Kindness, de Yorgos Lanthimos.

Palmarés completo

Palma de Oro: Anora, de Sean Baker.

Gran Premio: All we imagine as light, de Payal Kapadia.

Premio a la Mejor Dirección: Miguel Gomes por Grand Tour.

Premio al Mejor Guion: Coralie Fargeat por The Substance.

Premio Especial del Jurado: The seed of the sacred fig, de Mohammad Rasoulof.

Premio del Jurado: Emilia Pérez, de Jacques Audiard.

Premio a Mejor Actriz: Karla Sofía Gascón, Zoe Saldaña, Selena Gómez y Adriana Paz (reparto de actrices de Emilia Pérez).

Premio a Mejor Actor: Jesse Plemons por Kind of Kindness.

Premio a la Mejor Ópera Prima: Armand, de Halfdan Ullmann Tøndel (sección Un Certain Regard).

Palma de Oro al Mejor Cortometraje: The man who could not remain silent, de Nebojša Slijepčević.

Mención Especial al Cortometraje: Mongrel, de Wei iang Chiang y You Qiao Yin.