Tragedia en el rodaje de 'Superman': muere una trabajadora del equipo tras dispararse a sí misma

J. C.

Un miembro del equipo que trabajaba en la producción de Superman fue hallado muerto en los estudios Trilith de Atlanta. Según informa Deadline, fue el miércoles por la mañana cuando el Departamento de Policía de Fayetteville respondió a un aviso de que un miembro del equipo del filme dirigido por James Gunn estaba inconsciente en las instalaciones de Trilith, un gran complejo de estudios que actualmente alberga la producción de Superman y la segunda temporada de la serie Peacemaker.

Cuando llegaron a lugar, los agentes y el personal médico encontraron a la persona fallecida por una aparente herida de bala autoinfligida. Según la publicación estadonidense, la trabajadora desempeñaba sus funciones en el set de Superman, aunque las autoridades no han revelado públicamente su identidad.

"Las pruebas recogidas no revelaron ninguna sospecha de un posible crimen, ni ninguna otra investigación en curso", dijo en un comunicado el capitán Austin Dunn, del Departamento de Policía de Fayetteville. "No hay más detalles que podamos ofrecer en este momento, ya que la investigación está en sus primeras fases. Se dará a conocer más información cuando sea apropiado", ha resuelto el capitán, por lo que no se ha esclarecido que se trate de un suicidio o un accidente.

Variety informó que el director James Gunn comunicó al equipo de Superman la muerte de este miembro del equipo y mandó a todos a casa suspendiendo la producción durante toda la jornada. Superman se encuentra actualmente en su última semana de rodaje y su estreno está previsto para 2025. El rodaje de la película protagonizada por David Corenswet (Superman), Rachel Brosnahan (Lois Lane) y Nicholas Hoult (Lex Luthor) se reanudó el jueves.

Trilith Studios es un gran recinto situado a las afueras de Atlanta que alberga más de 30 platós. El estudio se utilizó en el rodaje de múltiples producciones de Marvel, como Vengadores: Infinity War, Vengadores: Endgame, WandaVision y Loki.

Otros lugares de rodaje utilizados para Superman incluyen Cleveland, Cincinnati y Noruega. Cleveland fue el lugar de nacimiento de Superman (tanto Jerry Siegel como Joe Shuster son de Cleveland y comenzaron su trabajo en Superman allí), mientras que Union Terminal de Cincinnati fue la localización elegida por Gunn para recrear el Salón de la Justicia, la sede de la Liga de la Justicia. Informa Europa Press.