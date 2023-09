'Esta ambición desmedida', el documental que desnuda a C. Tangana: tráiler y fecha de estreno

"No es una gira, no es un documental, es una tragedia". Así se presenta Esta ambición desmedida, la película documental dirigida por Santos Bacana, Cris Trenas y Rogelio González, que han acompañado durante más de cuatro años a C. Tangana, desde la génesis de su exitoso disco El madrileño hasta el proceso de creación y puesta en marcha de la gira mundial Sin cantar ni afinar.

La película tendrá su estreno mundial en los próximos días en la 71.ª edición del Festival de San Sebastián. Se proyectará en el Velódromo, un escenario espectacular y una de las secciones más populares del certamen donde se proyectan grandes estrenos ante 3.000 espectadores y en una pantalla de 400 metros cuadrados,

Este Original Movistar Plus+ producido por Little Spain y de cuya distribución comercial se encarga Sony Music Premium Content llegará a los cines de España de la mano de Avalon. Se estrenará en salas el jueves el 26 de octubre, y sus responsables recomiendan la reserva de entradas ante la previsión de que se agoten. La preventa comenzará el 27 de septiembre a través de la web www.estaambiciondesmedida.com.

C. Tangana es una de las mayores estrellas del panorama musical español y latino de los últimos años. Ganó tres Premios Grammy Latinos con su ambicioso tercer álbum, El madrileño, repleto de colaboraciones con artistas consagrados como Jorge Drexler, Niño de Elche, José Feliciano, Gipsy Kings, Eliades Ochoa o La Húngara.

El álbum lleva más de 2.000 millones de reproducciones en plataformas en todo el mundo, ha encabezado listas de éxitos y alcanzó el número 1 en la lista Global Album Debuts de Spotify.

Tras la concepción del disco en Cuba, la película muestra sin tapujos las hostilidades, las negociaciones, los ensayos, los momentos de estrés, de celebración y también de desenfreno durante la preparación de Sin cantar ni afinar, el show que C. Tangana ha llevado de gira por todo el mundo en los últimos meses, con un despliegue de medios sin precedentes en la música española.

"Es un momento de transformación artística y vital a todos los niveles. En este contexto surgen preguntas importantes acerca de la familia, el compromiso, el genio creativo, la trascendencia, el inconformismo crónico y, sobre todo, qué vendrá después", señalan los productores de la cinta en un comunicado.

Al mismo tiempo, la película "difumina la línea entre lo real y lo representado, el personaje y la persona, los creadores y la obra. Una propuesta radicalmente diferente a lo que se espera de la película de una figura que es enigmática hasta para sus personas más cercanas".

Santos Bacana, Cris Trenas y Rogelio González forman el trío de dirección más cercano que podría haber para documentar a C. Tangana y mostrar su lado más íntimo y personal. Directores y artista, además de socios y compañeros de trabajo, son amigos, lo que ha permitido de forma muy orgánica poder grabar situaciones de los distintos ámbitos de la vida de Antón Álvarez, también conocido como Pucho por sus amigos.

La productora Little Spain fue creada en 2020 por Antón Álvarez (C. Tangana), Santos Bacana, Cris Trenas y María Rubio. El proyecto se consolidó formalmente para hacer la producción de todos los videoclips de El Madrileño. En ese momento, Santos y Cris vivían en Los Ángeles trabajando en una agencia de publicidad y una productora de videoclips de reggaetón respectivamente; María vivía en Barcelona y trabajaba como productora en Canadá y Pucho estaba a punto de consagrarse como artista.



Los cuatro amigos compartían la visión de lo español observado desde fuera y, cuando se juntan en Madrid, formalizan la creación de lo que hasta entonces había sido un concepto. La idea de un barrio en Los Ángeles llamado Little Spain se fraguaba en su primera oficina en Vistillas. Rogelio González es parte del proyecto desde su génesis y una pieza vital del engranaje de la productora. El objetivo de Little Spain es seguir generando contenidos de impacto y revolucionando la forma de trabajar en las industrias creativas. Han abierto una división comercial llamada Plaza, para seguir haciendo videoclips, campañas de marca y publicidad. Entre tanto, Little Spain tiene varios proyectos de películas, series y documentales en marcha.

