El 'enfado' de Nuria Roca con Juan del Val por mostrar fotos de su boda sin su permiso: "No sabía nada"

Nuria Roca y Juan del Val están de celebración. La pareja ha conmemorado su 24 aniversario como matrimonio. El autor, que también acaba de cumplir 54 años este pasado 5 de octubre, ha querido tener un detalle con su esposa y ha compartido el álbum de fotos de la boda. Un gesto que, inicialmente, no parecía haberle hecho gracias a la presentadora.

Primero, debatieron sobre si estaban a favor o en contra de que las parejas durmieran juntas o en camas separadas, una conversación que mostró que la conductora estaba a favor de que ambos compartiesen lecho, mientras que su marido se mostraba en contra. Justo después, Berni Barrachina reveló que el escritor había tramado una sorpresa para su mujer: compartir parte de las imágenes de su boda.

Sólo un día después de su cumpleaños, Del Val y Roca contrajeron matrimonio 24 años atrás, el 6 de octubre de 2000. Critikian mostró la imagen de una jovencísima Nuria Roca vestida de novia. “Voy a solucionar esto, vamos a publicidad”, dijo la presentadora justo se mostraba otra imagen en la que aparecían junto con su recién estrenado marido en ese momento.

Al volver de publicidad, Marta Critikian quiso que se mostrasen las imágenes de la boda, con Nuria Roca estando completamente en contra. “Juan. Una cosa es que tú, sin mi permiso, has cogido el álbum y lo hayas traído a redacción. Pero no os vais a reír de este álbum antiguo”, exclamó la periodista, visiblemente molesta.

“Yo no traigo nada sin tu permiso”, replicó Del Val, ya dejando caer que todo formaba parte del show, dada la más que evidente complicidad de la pareja. “¿La cinta de VHS no la habrás traído, no?”, quiso saber la presentadora. “No, esa ya la dejo para el aniversario del año que viene”, bromeó el autor. “Es como Ángel Cristo Jr., lo va filtrando por fascículos, no todo de golpe”, añadió en tono humorístico Nacho García.

Juan del Val y Nuria Roca en 'La Roca'.

“¡Pero si hay gente conocida, no lo puedes mostrar!”, expresó la presentadora. “Lo que yo quiero demostrar con este álbum, es que tú sales bien en todas las fotos. Yo no, pero tú sí”, dijo el autor de Bocabesada, sonrojando a Roca. “Si os fijáis, las fotos son analógicas, no hay retoques”, añadió la presentadora.

Finalmente, Roca accedió a mostrar las instantáneas del casorio, llevándose muchos halagos por parte de los colaboradores y por petición popular. La periodista lucía radiante en las imágenes. Además, se mostraron fotos en las que aparecían famosos como Paloma Cuevas, Ramón García u Óscar Higares.

“La boda fue de tarde. Me casé por lo civil, pero me vestí con velo y todo”, revelaba Roca, quien se mostraba sonriente, como también Juan del Val. “Habéis ido al salseo”, expresó la periodista. “Hicimos una mascletá”, agregaba la presentadora, recordando que tuvieron que recibir a la prensa, dado que fue uno de los eventos de la crónica rosa de ese año 2000.

Nuria Roca y Jorge Javier Vázquez en 'La Roca'.

Precisamente, Berni Barrachina quiso ahondar en la hemeroteca de Antena 3 y rescató unas imágenes de Jorge Javier Vázquez comentando la boda de Roca y Del Val con Ana Rosa Quintana en Sabor a ti. “Voy a comentar una anécdota que me dijeron en Valencia. Resulta que dos días antes de que celebrase la boda, una periodista publicó cómo era el traje de novia detalladamente. A Nuria le dio un síncope tremendo”, relataba el presentador de El diario de Jorge.

“Llamó a la diseñadora y al novio, ahora marido. Él fue muy bueno y le aseguró que no iba a leer ningún tipo de información sobre el vestido. La modista hizo retoques y el vestido como nuevo”, terminaba de contar. “No me acordaba de eso”, confesaba Nuria Roca, quien sí que reconoció que su vestido fue retocado. “Pero es algo normal que le pasa a todas las novias”, matizó la presentadora.