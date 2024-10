"¡Ciencia y mariconeo!": Marc Giró abre temporada en 'Late Xou' con un divertido guiño a su telonero en La 2 de TVE

Late Xou arrancó temporada este martes, 8 de octubre, por todo lo alto, con un número musical protagonizado por Marc Giró. No faltó tampoco su monólogo, en el que, con su sentido del humor, hizo frente a dos polémicas nacionales por las que "España está revuelta". El estreno se saldó de la mejor manera posible, con récord histórico de audiencia: 4,7% de cuota de pantalla y 464.000 espectadores.

"España, como no podía ser de otro modo, está revuelta por dos motivos fundamentales. Primero, el tema de la financiación singular para Cataluña, que va a conseguir que yo tenga más problemas socioafectivos por ser catalán que por ser mariquita. Que me cruzo con la gente y me mira mal, como si les fuera a robar la cartera", comenzó diciendo el presentador de La 2.

"Toda la vida reprimiendo la pluma y ahora resulta que debería haber disimulado el acento", ironizó Giró, preguntándose "quién roba a quién", a raíz del "Espanya en roba" acuñado por el exdiputado Alfons López Tena. Acto seguido, Marc volvía a barrer para casa, concretamente, hacia RTVE.

"También, por culpa de noticias falsas y bulos. Hay que acabar con esto radicalmente, es una plaga. Se ha publicado que David Broncano quiere romper España y esto no es verdad. El que quiere romper España soy yo, a ver si os informáis mejor. También, que David Broncano cobra 14 millones de euros por presentar La Revuelta. Y el que los cobra por presentar esto soy yo", bromeó el comunicador.

Por supuesto, el nombre de Pedro Sánchez salió a colación en este discurso, tras las críticas por supuestamente haber "colocado a dedo" al 'showman' jiennense en la cadena pública. "Con lo bien que estaba en la cosa esa. En la plataforma espacial donde estaba", añadió Giró, en referencia a Movistar Plus+.

"Pedro Sánchez me ha colocado a mí. Porque yo, a causa de este cuerpo diseñado para el pecado, valgo más por lo que callo que por lo que digo", prosiguió el conductor del espacio nocturno, asegurando que le había pedido al presidente del Gobierno capitanear el Telediario 2 y que este le había respondido que no se "pasara". Que con un 'late' "como los americanos" iba sobrado.

Ya en la mesa, dispuesto a entrevistar a Antonio de la Torre, Marc Giró remataba de la siguiente manera su monólogo, guiño incluido a un programa que también estrenaba curso este martes: "Oye, qué bien que arrancamos después de Órbita Laika. Este el mundo que nosotros queremos... ¡Ciencia y mariconeo!".