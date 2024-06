Isabel Gemio se sincera en TVE sobre su repentina salida de la radio: "Me quitaron los despachos, no el público"

Isabel Gemio fue una de las invitadas de esta semana en Late Xou. La comunicadora charló con Marc Giró sobre sus proyectos actuales. Entre otros, su canal de YouTube, NexTV, en el que entrevista a personalidades de diversa índole.

El presentador de La 2 aplaudió que, en esta etapa, la invitada fuese su "propia jefa", después de tantos años dedicada a los grandes medios de masas. "Está bien ser libre, tener libertad, hacer las entrevistas que me apetezca, pero sí es verdad que somos humildes, poquitos", reconocía Gemio.

Acerca de esa "libertad" reflexionó la pacense: "Creo que, en el fondo, la sociedad machista prefiere a una persona sumisa que a una libre, con criterio, que se siente capaz de decir 'no', que tiene claro lo que quiere y lo que no quiere. Yo es que soy muy inconformista".

"Me gusta tener claro lo que tengo que hacer. ¿Por qué voy a disimularlo? ¿Por ser mujer? ¿Por qué eso en un hombre se ve bien? Y, a veces, se me ocurren muchas cosas, porque soy una locura de ideas. Luego no se pueden llevar a cabo, pero, sí, hago entrevistas relajadas", reivindicó Isabel.

Más avanzada la entrevista, Giró le planteaba a la conductora la pregunta de millón: "¿Y volver a televisión? Porque tú ahora no tienes un programa de radio o de televisión, ¿no?". "Pues, Marc, son cosas de esta profesión. Yo, hacia atrás, prefiero no mirar ya", respondió ella.

"La vida es lo que hacemos con ella en cada presente. La vida me paró. Bueno, la vida no se para, afortunadamente. Si se para, ya sabemos lo que pasa. La profesión me paró, no hubo hueco. No me quiero quejar", aseguró Gemio.

No por ello no se expresó abiertamente sobre su salida de Onda Cero, en 2017. "Me sorprendió, porque tenía mucho éxito en la radio. Fueron 14 años muy bonitos, me siento orgullosa de haber hecho un programa apegado a temas sociales, a la cultura. Podía entrevistar a quien me diese la gana. Era muy libre", aceptó Isabel.

Según la de Badajoz, nunca se le llegó a exponer el motivo: "No, no me lo han dicho. No lo dicen nunca. En un despacho, las decisiones se toman, pero nunca se dicen realmente nos motivos".

Isabel Gemio zanjaba el asunto citando a una compañera de profesión, María Teresa Campos. Con ella, Isabel tuvo desencuentros hace años, si bien no dudó en recordar una frase que la ya desaparecida presentadora decía con frecuencia: "A mí me quitaron los despachos, pero no el público".