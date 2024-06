Jorge Javier y "el nerviosismo de un principiante": confiesa lo que más le gusta de su nuevo programa en Telecinco

Jorge Javier Vázquez está en un buen momento. El comunicador de Badalona se prepara para un verano en el que no tendrá vacaciones. Además de conducir Supervivientes: All Stars, el presentador volverá a estar presentes por las tardes con el talk show El diario de Jorge. Precisamente, el barcelonés ha hablado tanto sobre lo “entusiasmado” con está con este proyecto, además de confesar cómo está aprendiendo a disfrutar del presente. “Si hay un momento en el que he disfrutado de mi profesión es este”, comparte.

En su habitual blog en Lecturas, Vázquez comentaba cómo aconsejaba a un compañero que llevaba “algún tiempo sin trabajar”. El propio conductor recordaba esos momentos de “inseguridades e incertidumbres”. El barcelonés, recuerda la conversación que tuvo con Pilar Vidal en su pódcast Drama Queen. “Cuando echo la vista atrás no me recuerdo disfrutando con mi trabajo porque cuando empiezas no hay lugar para el goce. Son demasiadas cosas las que te preocupan”, explica.

“¿Me equivocaré delante de la cámara? ¿Me volverán a llamar? ¿Cuánto tiempo durará este trabajo?”, exponía el conductor en las cuestiones que se hacía. “Y si encima provienes de esa generación en la que tu padre te hablaba continuamente de la necesidad de tener un trabajo fijo, para toda la vida, pues ya ni te cuento. La gente de mi generación hemos sido testigos privilegiados de la demolición de una vida perfectamente estructurada y el nacimiento de otra en la que pocas cosas duran para siempre”, comparte.

“Preferí el riesgo a una seguridad que no me llevaba a ninguna parte. No asumí mis decisiones convencido. El miedo siempre estaba ahí, acechándome, vigilándome. Paralizándome a veces. Pero seguí adelante aferrándome a unas decisiones que incluso a mí me costaba defender aunque intuía que eran las correctas”, explica el presentador a la hora de comentar por qué prefería proyectos que aportaban, aparentemente, menos seguridad.

Vázquez reconoce que han sido los años lo que le han hecho disfrutar de su trabajo y no pensar tanto en lo que vendrá después. “No sé si la gente joven malgasta ahora tantas energías pensando a largo plazo. Ojalá que no, porque te impide disfrutar de lo que estás viviendo. Pero esa es la herencia que recibimos de nuestros padres”, explica. “Ya no estoy en esas pero lo mío me ha costado. Si hay un momento en el que estoy disfrutando de mi profesión es este. Ya no vivo con la frustrante sensación de tener que demostrar algo”, agrega.

Jorge Javier Vázquez en 'Supervivientes'.

El presentador lanza una sabia reflexión sobre la responsabilidad que tienen los conductores sobre el éxito o no de un proyecto: “Con los años, conceptos como `éxito` o `fracaso` han perdido rotundidad para mí. Y está bien. Nuestra labor es importante pero más importante todavía es contar con un proyecto con cara y ojos”.

“Me entusiasma el proyecto”

El comunicador pasa a hablar de su proyecto para las tardes, heredando la franja de Así es la vida y recuperando una plaza que tuvo durante la etapa de Sálvame. “La labor de una productora es entusiasmar al presentador con un proyecto. En mi caso les digo que no se esfuercen: vengo entusiasmado de casa. A estas alturas de mi carrera detecto cuando un equipo sabe lo que quiere hacer y cómo llevarlo a cabo”, expresa.

“Otra cosa distinta es de qué manera acepte la audiencia la propuesta, pero para eso no existen recetas. Me entusiasma el proyecto y me entusiasma todavía más hacerlo en pleno verano, porque consigue meterme en el cuerpo un nerviosismo de principiante que me pone muchísimo”, prosigue, para después hablar de la ilusión que le hace que se llame el programa El diario de Jorge.

“Me gusta que el programa se llame El diario de Jorge y no de Jorge Javier. Una vez que el público se ha aprendido mi nombre –y no era fácil– me encanta que el programa utilice aquel con el que me conoce mi gente más cercana. Después de tantos años me emociona más que me vean como un vecino y no como un presentador”, concluye.