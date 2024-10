David Broncano 'amenaza' la capa de Ramón García: su respuesta cuando le preguntan por las Campanadas de TVE

Poco a poco vamos entrando en la recta final de año y, las cadenas de televisión comienzan a preparar la retransmisión más importante y que más espectadores reúne: las Campanadas de Fin de Año. Ahora mismo, tan sólo sabemos que Cristina Pedroche repetirá nuevamente en Antena 3 y que Telecinco las ofrecerá desde los Jameos del Agua en Lanzarote.

La presentadora de Atresmedia intentará revalidar su liderazgo por cuarto año consecutivo. El pasado, el 'efecto' Pedroche se impuso a Ramón García. Y es que, 5.608.000 espectadores eligieron a Antena 3 con la propia Pedroche y Alberto Chicote para dar la bienvenida al 2024, por los 4.396.000 que se decantaron por Ramontxu, Ana Mena y Jennifer Hermoso en TVE.

La pública, eso sí, conseguía recortar la diferencia con la privada, logrando el mejor dato de los últimos tres años. Para este, se da por hecho que la Corporación volverá a apostar sobre seguro por Ramón García. Salvo sorpresa, el presentador de El Grand Prix será el elegido para despedir el 2024 en la Puerta del Sol. No obstante, no hay nada oficial por el momento.

Sin embargo, debido al éxito que está teniendo La Revuelta en el access prime time de La 1, no sería descabellado que algún directivo de RTVE pensara en David Broncano. Su programa se ha consolidado en una franja dominada por El Hormiguero de Pablo Motos con audiencias superiores a los dos millones de espectadores cada noche.

Precisamente, el asunto salió a relucir en la entrega de este martes. Ocurrió cuando el showman recreó junto a Lala Chus la actuación que en su día hicieron Ana Obregón y Joaquín Kremel como La Bella y la Bestia en el Telepasión de 1996.

No sé si estáis al tanto de lo Telepasión, pero pinta que le va a tocar a Broncano volver a demostrar sus enorme talento como cantante. Por favor, que eso sea el ensayo real. Gracias, @lalachus2, que no se libre de hacerlo. #LaRevuelta pic.twitter.com/VJnNC7aynb — La Revuelta (@LaRevuelta_TVE) October 8, 2024

Como saben, el Telepasión es un formato que TVE emite cada Nochebuena, después del Mensaje del Rey, y en el que los principales rostros de la cadena realizan actuaciones musicales. La Corporación recuperó el programa especial en 2015, tras un impás de una década sin emitirlo el 24 de diciembre. En 2023, estuvo conducido por Patricia Conde, Rodrigo Vázquez y Aitor Albizua.

"¿Qué es eso? Me está pillando de nuevas. ¿Esto es elección nuestra o hay que hacerlo sí o sí?", preguntó Broncano a su colaboradora cuando esta le contó que tendría que participar en el especial. "Es obligatorio", apuntó Ricardo Castella para sorpresa del presentador.

El asunto no se quedó ahí, pues un espectador de La Revuelta pidió a Broncano que diera las Campanadas en La 1. Su respuesta fue contundente. "¿Que las haga yo?", preguntó sorprendido para después salirse de la ecuación... al menos por ahora. "¡Yo qué voy a hacer las Campanadas! No, no, no".