El doblete de Natalia Sánchez con 'Regreso a Las Sabinas' y 'Sueños de libertad': "No hay una serie diaria igual que otra"

Las series diarias (y el culebrón clásico) han recuperado terreno en las sobremesas. Y lo han hecho gracias a títulos como La Promesa en La 1 y Sueños de libertad en Antena 3. El estreno de Regreso a Las Sabinas en Disney+ supone un hito en el panorama audiovisual de nuestro país, al convertirse en la primera serie diaria producida por una plataforma.

La casa de Marvel y Star Wars ha apostado sobre seguro al unirse con Diagonal TV, la misma productora de Amar es para siempre y Sueños de libertad, la serie más vista de la televisión ahora mismo. Disney+ lanza este viernes los primeros cinco capítulos —cuenta con 70 en total y un final cerrado— de Regreso a Las Sabinas. A partir del lunes 14, la plataforma colgará de forma diaria un nuevo capítulo desde primera hora de la mañana.

Y si las series diarias están de moda, Natalia Sánchez también. Junto a Andrés Velencoso, la actriz es la protagonista de Regreso a Las Sabinas, pero también lo es de Sueños de libertad. "Con esta serie formamos parte de la historia de las plataformas, porque nunca se había hecho algo así antes", asegura en una entrevista realizada en el marco del FesTVal de Vitoria, al que asistió BLUPER.

A Natalia le llegó el proyecto de la mano de Jordi Frades, con el que había trabajado en Los herederos de la tierra. "La historia me atrapó. Me mandó los primeros cinco capítulos y le dije: 'Quiero más". Después me contó parte del elenco y fue un 'sí' rotundo. En ese momento confirmé", asegura la intérprete.

Casualidades del destino, Regreso a Las Sabinas fue el trampolín para que Natalia Sánchez recalase en Sueños de libertad, porque, pese a ver la luz ahora, la ficción de Disney+ se grabó mucho antes. "No sé si fue a los cuatro días de acabar, y me dijeron 'Natalia, ¿qué tal si en lugar de volver a casa vas para Madrid?".

Tráiler de 'Regreso a Las Sabinas', la nueva serie de Disney+.

"Recuerdo hacer una prueba con Álvaro Haro [director de casting] para Sueños de libertad, pero como algo de que tenía que ir a Madrid, nos vemos y ahí quedó. Pero sí creo que tuvo que ver entablar más relación, el ver mi forma de trabajar, que me vuelvo a ello al 100%, porque ese proyecto también era muy potente y había que estar ahí para sostenerlo".

Begoña Montes y Esther Ruiz, sus personajes en Sueños de libertad y Regreso a Las Sabinas poco tienen que ver. "Son muy diferentes e historias muy diferentes. Con las plataformas hoy día pasa eso. Estás en muchas plataformas contando historias diferentes y es la magia de nuestra profesión, que puedes contar mil personajes. Es un regalo", dice.

"'Regreso a Las Sabinas' está más cerca a una semanal que a una diaria"

La intérprete, que se ganó el cariño de toda una generación por su papel de Teté en Los Serrano, no se siente la 'reina de las series diarias' pese a este 'doblete': "He tenido mucha suerte. Es un formato que me gusta, que soy consciente de que es mucho trabajo".

"No ha habido una diaria igual que otra. Amar es para siempre era de una forma, Sueños es de otra y esta es completamente diferente. Está más cerca a una semanal que a una diaria", expresa Natalia, que confirma que recibe "mucho" cariño en la calle por su trabajo.

"A los dos personajes los he hecho con mucho amor y creo que a los personajes no hay que juzgarlos, hagas de bueno o de malo, porque si no, no vas a poder interpretarlos. El personaje de Sueños de libertad es un regalo, está todo el día sufriendo. Aquí [en Regreso a Las Sabinas], empieza también muy luminosa y empieza a sufrir en el momento en el aparece Gracia [Celia Freijeiro] y el amor de su vida empieza a desviarse hacia otra persona".

"Es una suerte poder contar historias tan buenas, que lees los guiones y tú ya sabes cuándo una cosa va a funcionar y cuando no. Cuando ves un guion y te atrapa, y quieres más... Yo soy muy buena espectadora y me encantó Regreso a Las Sabinas", concluye.