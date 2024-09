Así recuerda Andrés Velencoso cómo fue su primer desengaño amoroso en 'El Hormiguero': "Me partió el corazón"

Este lunes 30 de septiembre, Natalia Sánchez y Andrés Velencoso han ido a pasárselo bien en El Hormiguero. Ambos actores han acudido para promocionar Regreso a Las Sabinas, la primera serie diaria producida por una plataforma en streaming y que se estrena el viernes 11 de octubre en Disney+. Ambos comenzaron la entrevista compartiendo cuál fue su primer amor.

Dado que la ficción es un melodrama, era lógico que Pablo Motos comenzase con unas preguntas que estaban entre lo anecdótico y lo personal. La primera en responder fue Natalia Sánchez, quien es una de las estrellas de Antena 3 por su participación en otra serie diaria, Sueños de libertad.

“Yo sí lo recuerdo perfectamente, claro. Mi primer amor de verano era un chico alemán que se llamaba Kristoff, nos conocimos en Inglaterra. Valió mucho la pena”, confesaba la actriz, quien resaltaba que se comunicaba con el joven en inglés. “Sí, él no sabía español y yo no sabía alemán. También te digo, en el amor, muchas veces no hay idiomas”, expresaba la intérprete.

Velencoso confesó cómo ese primer amor también se convirtió en su primer desengaño amoroso. “Nunca lo he contado, pero yo estaba enamorado de una chica de mi instituto de los 14 a los 16 años y me rompió el corazón”, expresó, provocando sorpresa a Pablos Motos.

“Íbamos a una excursión a la nieve en autocar y la vi que, unas filas más adelante, se estaba besando con otro chico mayor, recuerdo que lloré mucho. En el fondo, creo que eligió la opción correcta, porque me enteré de que siguen casados y tienen hijos”, narraba.

Pablo Motos, Natalia Sánchez y Andrés Velencoso en 'El Hormiguero'.

Las preguntas no quedaron ahí, sino que Motos quiso tirar de nostalgia para recordar a los crushes de cada uno. Aquí se veía que cada uno venía de una generación distinta. El propio Pablo Motos revelaba que, para él, fue Farrah Fawcett en la mítica serie Los ángeles de Charlie.

Para Andrés Velencoso, fue Cameron Díaz. “Diría que Cameron Díaz en La Máscara, me pareció un pedazo de tía espectacular. Tenía unos 15 o 16 años”, señalaba. Para Natalia Sánchez, fue Taylor Lautner en la segunda entrega cinematográfica de la saga Crepúsculo. “Yo fui al cine a ver Crepúsculo, obligada, y, cuando vi a Taylor Lautner quitarse la camiseta, me quedé impactada. Me puse a gritar en el cine. Bueno… todo el mundo lo hizo”, confesaba la actriz, conocida también por haber sido Teté en Los Serrano.