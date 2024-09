Yolanda Ramos desmiente en 'La Revuelta' de Broncano su fichaje por 'Babylon Show': “Se anunció falsamente”

La Revuelta ha vuelto esta semana y lo ha hecho tirando de ironía sobre el compromiso que debe tener con la Corporación en lo referente a reducir, en la medida de lo posible, los chistes que hagan referencias a sustancias ilegales y ampliar la presencia de mujeres en el programa.

Más allá de los momentos claramente sarcásticos, ha sido la visita de Yolanda Ramos lo que más ha llamado la atención de esta pasada noche. Por supuesto, la presencia de la actriz y cómica ha provocado un fuerte aplauso del público. Broncano ha recibido a la artista tocando el bombo del formato.

“Has entrado como una auténtica diva, como Beyoncé, y el bombo le quita algo de dignidad”, expresaba el presentador a la humorista, quien valoraba que había visto “auténtica pasión”. Lejos de aminorar los aplausos, estos fueron a más. Un recibimiento que dejó muy emocionada a la actriz de Paquita Salas.

Eso sí, Yolanda Ramos le lanzó un tirito a Broncano, dado que le recordó que nunca le invitó cuando La Revuelta era La Resistencia y se emitía en Movistar Plus+. El programa apuntaba a seguir con el tono desenfadado habitual del formato, unido con ese toque propio del presentador criado en Orcera con el que parece que improvisa.

Entre las preguntas que sorprendieron, estuvieron unas relacionadas con Babylon Show. Broncano, que en esta guerra de audiencias ha querido plasmar una imagen de deportividad, lamentó públicamente la cancelación del formato que conducía Carlos Latre en el access prime time de Telecinco y que duró apenas dos semanas y media.

Yolanda Ramos y David Broncano en 'La Revuelta'.

Lo curioso es que, cuando se anunció Babylon Show, hubo varias informaciones que apuntaban que Yolanda Ramos iba a estar entre los colaboradores del extinto formato. Sin embargo, a la hora de presentarse, el nombre de la humorista no estuvo presente en absoluto. De ahí, que Broncano quisiera saber qué sucedió para que el fichaje no se produjese.

Ramos se mostró directa y respondió sin tapujos y desmintió que hubiera estado a punto de formar parte del equipo del programa de Latre. “No. Se me anunció en la rueda de prensa y es curiosísimo porque yo nunca llegué a un acuerdo con él", confesaba la cómica. Broncano insistió: “Pero, ¿ibas a estar?”

La actriz y humorista quiso aclarar qué sucedió realmente con su fallido fichaje. “A mí me llamó mucha gente. Yo siempre digo 'Ay, qué bonito' y envío a mi representante”, expresó la artista. Con lo cual, todo parece indicar que no se llegó a un acuerdo dentro de las negociaciones. Dicho de otra forma, la humorista no iba a formar parte del formato. “Se anunció falsamente”, señaló.