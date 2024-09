'La Revuelta' pasa del toque de TVE con un festival de chistes sobre drogas: “Nos hemos pasado de la raya”

Lunes y comienzo de semana. Y eso significa la vuelta de La Revuelta a las noches de La 1. El programa conducido por David Broncano empezaba una nueva emisión desde el Teatro Príncipe con el ánimo por las nubes, ya que las últimas audiencias colocan al formato como uno de los más vistos en España.

Durante este lunes, la fórmula del éxito del sucesor de La Resistencia no se iba a mover ni un ápice. Un delirante inicio de programa se vio comandado por dos personas del público, una guía turística de Soria y un madrileño amante del hiphop.

La mujer aprovechó su momento televisivo para hablar las maravillas que tiene Soria y, por su parte, el hombre realizó una actuación improvisada en el escenario. Incluso contó con la ayuda de Danny León, conocido skater profesional que estaba en el público.

Después de la tempestad viene la calma. O eso dicen. Pero hoy es lunes y en La Revuelta tienen ganas de liarla. La primera en la frente, el tema estrella del pasado fin de semana: las advertencias de TVE a La Revuelta para que cesaran los chistes sobre drogas y apostar por más mujeres. Así, el programa se "comprometía" a acabar con las bromas de este tipo y potenciar la presencia femenina.

"Muy buena música la de hoy", afirmaba Broncano al inicio del programa. "Claro. Como ahora no podemos hacer chistes de lo otro. ¿Has visto las noticias esas?", replicaba Grison a su compañero. "¿Hablo del tema?, preguntaba directamente David Broncano a Ricardo Castella.

Ricardo Castella y Grison en 'La Revuelta' de este lunes

"Como estamos siempre con segundas intenciones todo el rato. Yo entiendo que nos hemos pasado de la raya, pero...", comentaba Grison ante el aplauso unánime del público en el teatro.

"Que yo sé que a veces no sabemos por donde van los tiros... Hay gente aquí diciendo que nos quieren meter las zarpas, pero eso es harina de otro costal", apuntaba Grison en un alarde de humor característico a su personaje en el programa.

"Yo la verdad que no meto la nariz donde no me llaman. Yo lo único que quiero decir es que, polvo somos y en polvo nos convertiremos", seguía Grison haciendo claras referencias a las drogas pero en sentido figurado. "Para ya, para ya", le decía Broncano, entre risas.

"Es una crítica que esperabas que tuviera más sustancia", ponía la puntilla al festival del humor de este lunes, Ricardo Castella. "A caballo regalado, ya sabes...", decía Grison. "¿Te quedan más?", le preguntaba Broncano. "La verdad que no quería yo romper el saco", continuaba Grison en tono de humor.

Festival del humor

Acto seguido, el presentador explicaba la última polémica de La Revuelta. "Esto ha sido un error interno nuestro, de TVE. Ha salido una noticia como que nos han regañado por hacer chistes de drogas y porque no había mujeres en el programa. "¿Hemos hablado y le dijimos: ¿Pero nos habéis regañado? Pues no", informaba Castella sobre el polémico asunto.

De esta manera, el presentador jiennense explicaba a sus espectadores que los directores de La Revuelta acudieron al primer programa de RTVE Responde y donde se le dijo que no hablaran de drogas, pero en el momento de horario protegido, es decir, los primeros 20 minutos del espacio.

"No nos han regañado por nada. Estamos todos tan a gusto", aclaraba rotundo David Broncano. Aun así las bromas no cesaron durante la emisión de este lunes. Uno de los ejemplos fue cuando desde el monitor proyectaron un mensaje: "Nosotros aspiramos a más".