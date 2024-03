El lado más íntimo de Yolanda Ramos: de su marido 11 años menor que ella a la depresión que la obligó a tomar pastillas

Yolanda Ramos (55 años) es una de las humoristas más populares de nuestro país. La actriz ha acudido este jueves, 7 de marzo, a El Hormiguero para presentar su nuevo proyecto profesional. Se trata, nada más y nada menos, que de Un nuevo amanecer, la nueva serie original de Atresplayer, en la que la cómica interpreta a una famosa artista que ingresa en un centro de desintoxicación.

La tragicomedia se estrena el próximo domingo, 10 de marzo, y promete mostrar una faceta muy distinta a la que Yolanda tiene acostumbrado a su público. La actriz, conocida por su participación en Homo Zapping, fue nominada en los Premios Goya por su papel en la película Carmina y amén, de Paco León (49). En los últimos años su nombre ha conseguido estar en boca de todos tras su aparición en Paquita Salas, la serie de Los Javis gracias a la que Yolanda se ha convertido en un meme habitual de las redes sociales.

Yolanda Ramos es todo un referente en el mundo del espectáculo en nuestro país. Sin embargo, la actriz es muy reservada con su vida personal. La humorista prefiere mantener a su vida alejada de los focos, aunque es cierto que ha posado en alguna ocasión en un acto público junto a su marido, Mario Matute (44 años).

Yolanda Ramos y su esposo, Mario Matute. Gtres

Yolanda conoció a su esposa durante un rodaje en el año 2009. Ella grababa la versión española de Saturday Night Live como una de las actrices principales del programa, mientras que Mario trabajaba como técnico del programa. El amor surgió a primera vista y fue él quien, nada más verla, no dudó en colarse en las oficinas de producción para conseguir su número de teléfono y llamarla.

"Mi marido es pura luz. Mario es lo mejor que me he encontrado a nivel amoroso", aseguró la actriz en 2020 en el programa Samanta y la vida de..., programa en el que la humorista confesó que su pareja era 11 años más joven que ella. Una diferencia de edad que al principio de la relación no fue fácil, pero que no impidió que ambos comenzarán una vida juntos.

Y es que la realidad es que la pareja no solo se compagina a la perfección en su vida personal, sino también en el apartado profesional. Los dos son socios del restaurante La Esperanza, ubicado en el Barrio de las Letras de Madrid y donde la pareja se ha dejado ver en alguna que otra ocasión.

La maternidad para Yolanda Ramos: un proceso doloroso

Fruto de la relación de amor entre Yolanda y Mario nació en el año 2010 Charlotte. Una hija muy deseada resultado de un largo y doloroso proceso. Y es que, tal y como la propia actriz ha confesado en alguna que otra ocasión, la catalana ha tenido problemas para quedarse embarazada.

Yolanda Ramos en una foto de archivo. Europa Press

"Me hice cinco in vitros. Lo llevé fatal. Fueron como cinco años con dos parejas diferentes. Una separación en medio. Todo en conjunto (...) Tuve mucho miedo durante el embarazo... No me ha sido fácil ser madre porque lo he sido muy mayor y he tenido que recurrir a la ciencia", confesó en el programa de Samanta Villar.

Fallecimiento madre y depresión

La familia es uno de los grandes pilares en la vida de Yolanda Ramos. Sin embargo, el año pasado, la catalana tuvo que hacer frente a un duro golpe. A finales del mes de febrero, se enfrentó a la pérdida de su madre, a la que la actriz consideraba como la inspiración de sus personajes. "Hoy hemos despedido a mi mamita. La inspiración de todos mis personajes. Te quiero, mami, y no paro de llorar. Gracias por vuestras muestras de cariño", publicó la actriz el día del fallecimiento en sus redes sociales.

La muerte de su madre supuso un duro golpe para la humorista. Sin embargo, no es el único obstáculo al que ha tenido que enfrentarse en los últimos tiempos. Y es que Yolanda Ramos también ha hablado abiertamente de su condición de Persona Altamente Sensible (PAS). "A veces pienso que no estoy preparada para la vida... Es un vacío. Cuando te viene algo, es el drama padre. Yo misma me digo: 'qué hartura'", explicó en el programa de La 1 Las tres puertas.

Con el paso de los años, Yolanda Ramos se ha ido abriendo poco a poco al público. Su vida privada ha pasado a ser algo más pública. Y es que la humorista ha llegado incluso a hablar abiertamente sobre la depresión que ha sufrido.

"Yo no he estado nunca de baja por depresión. Estoy medicada, pero nunca he estado de baja por depresión. No he podido y no puedo. Yo creo que ha visto todo el mundo a gente no tratada que se acaba suicidando, porque eso te mata. Cosas para dormir están bien visto, pero cosas para vivir, no", explicó haciendo referencia a las pastillas que estaba tomando para superar la depresión.