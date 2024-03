El lado más personal de Pablo López: de su emotiva historia con Bustamante a encontrar el amor junto a una 'alumna'

Pablo López (39 años) es uno de los cantantes más reconocidos a nivel nacional. El exconcursante de Operación Triunfo celebra sus 10 años en la industria musical con una nueva gira, que arrancó el próximo 24 de febrero en Roquetas de Mar (Almería). Precisamente, este miércoles, 6 de marzo, el artista malagueño visitará El Hormiguero para presentar su nuevo tour.

El artista, natural de Fuengirola (Málaga), se dio a conocer tras su paso por la sexta edición de Operación Triunfo. A pesar de quedar en una merecida segunda posición, pasaron tres años hasta que el malagueño relanzó su carrera musical, ligada hasta 2009 a su grupo Niño Raro.

Uno de los responsables de su relanzamiento en la música fue el también cantante y ex concursante de Operación Triunfo David Bustamante (41 años). Entre 2011 y 2012, el cántabro le invitó a cantar en casi una veintena de conciertos. En una de sus visitas a El Hormiguero, el malagueño confesó que Bustamante le pagaba los hoteles y los medios de transporte para que pudiera estar con él en la gira.

Pablo López y David Bustamante en 'La Voz'. ATRESMEDIA

"Él me enseñó los teatros en los que yo acabé tocando después. Me presentaba con orgullo, con la misma fuerza con la que me abraza hoy en día, eso es lo bonito de una persona", aseguró López, quien también grabó con Bustamante varios temas, entre ellos, Me salvas. "Es una canción que yo escuchaba en esa gira cada vez que salía de mi casa, porque tenía una invitación de David, que realmente me estaba salvando de muchas oscuridades: de no ver la luz, de que nadie me escuchara...".

Bustamante se convirtió en una especie de talismán y padrino artístico para el malagueño. Desde entonces, a ambos cantantes les une una gran amistad, tal y como han compartido en numerosas ocasiones en televisión y han demostrado en programas como La Voz.

En la profesión, López ha encontrado algunas de sus mejores amistades. Entre ellas, Antonio Orozco (51). Desde que se conocieran hace más de una década, más que amigos, se consideran familia. "Pablo es una de las personas más hermosas que he conocido en mi vida", aseguró el cantante del malagueño en una ocasión.

Pablo tiene, además, una gran relación de amistad con Raphael, quien confió en el artista al invitarle a participar en su disco de 2016 Infinitos bailes. Desde entonces, López ha colaborado con él en muchas de sus canciones. Así le presentó en la gala de Nochebuena de TVE de 2022: "Desde que lo vi por televisión y lo oí, pensé que a esta persona la iba a querer muchísimo y soñé que me iba a hacer canciones. Él es Pablo López".

Su relación junto a Laura Rubio

El cantante es muy reservado en cuanto a su vida más personal. Su romance más largo fue el que protagonizó junto a Laura Devesa, su primera pareja y con la que estuvo una década. El compositor tuvo una relación con Claudia Nieto, hija del periodista Julio Nieto. Además, también se le han atribuido parejas no confirmadas como Sara Carbonero o Miriam Rodríguez, cantante y compañera en La Voz.

En la actualidad, el malagueño tiene una discreta relación con Laura Rubio, ocho años menor que él. Ambos se conocieron en 2017 en La Voz. Pablo fue por aquel entonces el coach de la joven, que llegó hasta la semifinal del concurso. "Laura, tú eras de Málaga, ahora eres del mundo y quiero que recorras el mundo conmigo", aseguró el artista entonces de la también malagueña.

Gracias por haber llegado hasta aquí, por vuestros mensajes increíbles,me quedo con las personas que he conocido,con las risas, los abrazos, GRACIAS @PabloLopezMusic por mostrarme tu sabiduría tanto dentro como fuera del escenario a @lavoztelecinco y a todos mis compañeros ❤️ pic.twitter.com/4KtspdiLtv — Laura Rubio La Voz (@LauraRLaVoz) December 16, 2017

Laura, que se presentó en el programa como "frutera", comenzó una relación con el artista dos años después, en 2019. Poco tiempo después pusieron una pausa en su noviazgo, que retomaron dos años después. La pareja se mantiene alejada de los focos y son contadas las ocasiones en las que se les ha podido ver juntos. La última tuvo lugar hace solo unos días, cuando el cantante recibió la Medalla de Andalucía.

En cuanto a su carrera musical, Laura Rubio participó de niña en el programa Menudas Estrellas y llegó a ser corista de Ed Sheeran en una de las galas de Los 40 Music Awards. Sin embargo, la cantante, en línea con su discreción, mantiene sus redes sociales privadas.