Pablo López y su expareja Claudia Nieto, complicidad en el tenis: ¿se han dado una segunda oportunidad?

En uno de los mejores momentos de su vida e inmerso en la gira con la que vuelve a recorrer buena parte del país tras la pandemia de la Covid, Pablo López (37 años) ha hecho un break este pasado fin de semana para disfrutar del tenis en el Mutua Madrid Open. No lo ha hecho solo: ha estado acompañado de su expareja, Claudia Nieto, con la que ha derrochado complicidad en la Caja Mágica, ajeno a todas las miradas.

Una 'cita' que se produce tan sólo un mes más tarde de verlos juntos durante un partido de pádel haciendo gala de su compenetración, casi dos años después de su ruptura. Ahora, esa nueva aparición juntos en el tenis, sin poder disimular su química, ha hecho que muchos se pregunten si ambos han retomado su relación sentimental.

Pablo y Claudia en una imagen fechada en abril de 2018. Gtres

Muy hermético con su vida privada, el cantante no confirmó ni su relación con la joven en 2018 ni tampoco su ruptura en 2019, por lo que se supone que, de haberse reconciliado con Claudia recientemente, tampoco lo hubiese hecho público, pero a veces los gestos cuentan más que las palabras. Uno de los artistas más atractivos y exitosos de nuestro país, Pablo, mantuvo una relación de más de una década con la farmacéutica Laura Devesa, con la que sigue teniendo una gran amistad a pesar de su ruptura en 2018.

Poco después, comenzaba una relación con Claudia, que terminaba un año después del mismo modo en que comenzó, con total discreción. Y, en los últimos tiempos, se ha visto al malagueño con la también cantante Laura Rubio, una especie de 'discípula' que ya es una más de su familia y con la que su relación parecía ir más allá de una simple amistad, pero sobre la que el coach de La Voz nunca se ha pronunciado.

Además, se señalaba a Pablo como el paño de lágrimas y gran apoyo de Sara Carbonero (37) tras su separación de Iker Casillas (39). Una amistad 'entrañable' que para algunos podría ser algo más, pero que el cantante desmentía muy sincero, confesando que nunca en su vida había visto a la periodista. Y ahora, feliz, se deja ver por segunda vez en un mes con Claudia Nieto, dejando las pistas de una posible reconciliación.

Sobre Carbonero: "No la conozco"

La divertida reacción de Pablo López ante su amistad con Sara Carbonero AGENCIAS

Fue el pasado mes de marzo cuando el cantante tuvo que desmentir ser el "paño de lágrimas" de Sara Carbonero, y su refugio tras el divorvio. Abrumado por la presencia de las cámaras, sostuvo: "¡Pero si no la conozco!". Y añadió: "¿Estáis de broma, no? Agradecido, pero voy a cerrar que me da vergüenza". Sí quiso exponer, con total sinceridad, el agradecimiento hacia Sara Carbonero por hacer público su sentimiento a su música. "Eso es maravilloso, se lo agradezco muchísimo, gracias por estar aquí", expresó.

Mientras crecían estos rumores que Pablo López desmentía, Sara Carbonero hacía referencia a los desengaños amorosos en su espacio en Radio Marca. Vicente Ortega, presentador del espacio en donde se puede escuchar Que siga el baile, la sección de la periodista, le preguntaba a David Otero (40) -el invitado de este jueves- si alguna vez le habían roto el corazón. Haciendo referencia a la canción Corazón malherido, el cantante comentaba: "No, tengo suerte. Cuando era más jovencito, más chavalín, ahora ya no".

